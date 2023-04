La puntata di Uomini e donne, in onda mercoledì 5 aprile, si è aperta mostrando gli attimi successivi alla scelta di Lavinia Mauro. Dopo avere incontrato Federico e Carola nei camerini, la neo coppia è stata protagonista di un piccolo battibecco legato ad una futura convivenza: l'ex tronista ha lasciato intendere di volere effettuare il grande passo a breve, mentre Alessio Corvino è sembrato meno propenso.

I motivi dello screzio

Durante la scelta di Lavinia erano presenti in studio la mamma e la sorella, ma anche la neo coppia formata da Federico Nicotera e Carola.

Successivamente le due coppie si sono incontrate nel camerino e hanno deciso di scambiarsi i numeri di telefono. A quel punto Federico ha invitato Lavinia e Alessio a prendere un caffè a casa loro, visto che ha deciso di andare a convivere con Carola.

Dopo aver sentito parlare di convivenza Lavinia rivolgendosi a Corvino ha lasciato intendere di voler effettuare anche lei grande passo: "Ale abbiamo quasi 30 anni. Questo qua pensa ancora ad andare a ballare". Al contrario, Alessio è sembrato voler affrontare le cose con più calma: "Non devi mettere l'ansia".

Lavinia sceglie Corvino: le parole di Alessio Campoli

Lavinia ha scelto Alessio Corvino: la tronista ha spiegato di averci messo un po' a comprendere che il suo cuore batteva per lui.

Successivamente i telespettatori di Uomini e Donne hanno ascoltato le prime dichiarazioni di Alessio Campoli. La "non-scelta" ha detto di non essere una persona che porta rancore: "Non mi sono mai sentito una pedina, l'ho sempre sentita vera Lavinia". Tuttavia, l'ex corteggiatore aveva percepito da qualche settimana che non sarebbe stato lui la scelta.

Sebbene si sia detto dispiaciuto per la frequentazione giunta al capolinea, Campoli si è detto fiducioso per il futuro: "Una soddisfazione arriverà pure a me". Per chi non lo sapesse, in passato Alessio ha partecipato a Uomini e Donne ed era stato scelto da Angela Nasti: la relazione tra i due però è naufragato poco dopo l'uscita dal dating show.

U&D: la redazione dedica un video ai corteggiatori di Lavinia

Durante la scelta di Lavinia, la redazione di Uomini e Donne ha deciso di fare una dedica ai corteggiatori rimasti nel programma: Alessio Corvino e Alessio Campoli sono stati definiti "supereroi" per la pazienza avuta con la tronista: il trono di Lavinia è durato sette mesi.

Anche Maria De Filippi ha deciso di fare un regalo a entrambi i corteggiatori: all'interno di una busta a fatto recapitare un buono per fare un massaggio rilassante.

I protagonisti del siparietto hanno commentato con ironia il video della redazione e accettato il regalo della conduttrice.