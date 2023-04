Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore dal 24 al 28 aprile, raccontano che Armando farà rientro a Milano senza Agnese e rivelerà che in realtà la donna non vorrebbe ritornare in Italia. E mentre il capomagazziniere rifletterà sul suo futuro, riceverà una sorpresa inattesa. Con Adelaide lontana, Marcello vorrà recarsi a Ginevra insieme a Ludovica, ma poco dopo tra i due ex succederà qualcosa che giungerà alle orecchie di Ferdinando. Alfredo, dopo aver lasciato Irene, si prenderà cura dell’infortunata Clara, finendo per avvicinarsi di più a questa ragazza.

E mentre Marco si accorgerà di amare ancora Gemma, Ezio diverrà nostalgico davanti ad un dono recapitato da Gloria.

Il Paradiso delle signore anticipazioni settimana dal 24 al 28 aprile: Marco e Gemma vanno insieme dal medico

Matilde Frigerio continuerà a indagare sull’incendio avvenuto nella fabbrica della sua famiglia e, sospettando di Tancredi, chiederà una mano a Vittorio Conti. Dopo che Matilde avrà incontrato il maggiordomo della villa abitata in precedenza dai Di Sant’Erasmo, i dubbi inizieranno a sparire. Poco dopo, però, Vittorio vedrà il maggiordomo intento a parlare con Tancredi e l'intera faccenda risulterà alquanto sospetta.

Roberto noterà che Gemma e Marco sono ancora legati e vorrà vederci chiaro, soprattutto in vista delle nozze.

E, complice una visita dal medico, i due ex finiranno per avvicinarsi sempre di più. Questa vicenda porterà Marco a confessare a Matilde di essere sentimentalmente confuso, ma le parole della donna lo aiuteranno a confessarsi a Gemma Zanatta. Intanto a casa Colombo arriverà un dono da parte di Gloria che riaccenderà la nostalgia di Ezio.

Agnese non vuole tornare, Armando indeciso sul trasferimento

Alfredo, che ha lasciato Irene dopo l’ennesima bugia della capocommessa, non avrà intenzione di ritornare con lei fino a che non riceve delle scuse sincere da parte sua. Clara, frattanto, rientrerà a casa con una brutta notizia: si procurerà un infortunio. Sarà Alfredo ad offrirsi di accudirla, prendendo le distanze da Irene.

Questa situazione non farà altro che accrescere l’intesa tra il magazziniere e la giovane ciclista.

Dopo un soggiorno a Londra dalla sua amata Agnese, Armando rientrerà a Milano e informerà Salvatore che sua madre vorrebbe restare in Inghilterra per tutta la vita. Ferraris non saprà che cosa fare: restare o partire anche lui per Londra? A sorpresa, Agnese ritornerà a Milano.

Il Paradiso delle signore puntate al 28/4: Marcello chiede a Ludovica di partire insieme per Ginevra

L’assenza di Adelaide inizierà a pesare sempre di più, specie quando si perderanno le sue tracce. Sia Marcello che Ludovica saranno in pensiero per la contessa, al punto che Barbieri chiederà alla sua ex di accompagnarlo a Ginevra.

Ludovica, accetterà di partire con Marcello e tra i due accadrà qualcosa di inatteso. Poco dopo Ferdinando scoprirà cosa è successo.

In occasione dell’anniversario della liberazione d’Italia, al Paradiso delle signore si terrà un’iniziativa di beneficenza. Elvira, invece, negherà di provare dei sentimenti per Salvatore.