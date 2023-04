Scintille all'Isola dei Famosi: Marco Predolin non ha gradito la nomination di massa ricevuta dal gruppo delle "Chicas". Parlando con Cristina Scuccia, il concorrente ha sostenuto di essere stato il più nominato dalle donne, solo perché non regala finti abbracci. A tal proposito ha chiesto all'ex suora di andare a dire alle sue amiche che non verranno mai perdonate se dovesse proseguire l'avventura in Honduras.

Predolin furioso con il gruppo delle donne

L'Isola dei famosi ha aperto i battenti solamente lo scorso 17 aprile, ma tra i naufraghi sono nati i primi dissapori.

A causare il malcontento di Marco Predolin è stata la nomination di massa ricevuta dal gruppo delle "Chicas". Lo speaker radiofonico è stato nominato da ben cinque donne: Claudia Motta, Pamela Camassa, Fiore Argento e Corinne Clery.

Nel corso di una chiacchierata confidenziale con Cristina Scuccia, Predolin ha fatto notare di essersela presa. Secondo il suo punto di vista, le ragazze l'hanno mandato al televoto solamente perché dice quello che pensa in faccia e non regala finti abbracci. A tal proposito il naufrago ha chiesto all'ex suora di riportare un messaggio al gruppo delle donne: "Dio perdona, Predolin no". Terminata la chiacchierata fra i due naufraghi, Cristina ha rassicurato Predolin di non averlo nominato.

Tuttavia, la confidenza di Scuccia non è bastata a placare il malcontento del 72enne.

Marco Predolin potrebbe essere il primo naufrago eliminato

Marco Predolin si è ritrovato al televoto con Helena Prestes. Quest'ultima è stata nominata da Simone Antolini: il compagno di Cecchi Paone in veste di "leader della settimana" ha deciso di spedire in nomination proprio Helena, poiché la considera una delle possibili concorrenti in lizza per la vittoria finale.

Sui social, alcuni utenti hanno fatto sapere di voler salvare la concorrente di origini brasiliane. Il motivo? Helena Prestes è amica di Nikita Pelizon, ovvero la vincitrice del Grande Fratello Vip 7. I fan della modella triestina hanno deciso di schierarsi con Helena e votarla in massa.

Di conseguenza, Predolin potrebbe essere il primo naufrago ad essere eliminato dall'Isola dei famosi.

Al momento non è stato reso noto se il concorrente eliminato finirà su un'altra isola deserta oppure dovrà abbandonare il gioco definitivamente.

Isola: i concorrenti sono divisi in tre tribù

Quest'anno i naufraghi sono stati divisi in tre tribù [VIDEO]: Chicas, Hombres e Accopiados.

Il primo gruppo è formato da Helena Prestes, Cristina Scuccia, Nathaly Caldonazzo, Corinne Clery e Fiore Argento.

Il secondo gruppo vede: Christopher Leoni, Luca Vetrone, Marco Predolin e Andrea Lo Cicero.

Infine la terza tribù è formata da coppie: Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone, i Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci), Paolo Noise e Marco Mazzoli e Claudia Motta con Pamela Camassa.