Sono stati annunciati i nuovi concorrenti ufficiali de L'Isola dei famosi 2023, il reality show condotto da Ilary Blasi, in onda dal 17 aprile in prime time su Canale 5.

La presentazione del nuovo cast, però, ha scatenato alcune critiche e polemiche: in molti si lamentano del fatto che, quest'anno, sarebbero pochissimi i concorrenti molto famosi a essersi messi in gioco e che la maggior parte dei naufraghi sarebbero quasi "sconosciuti" per il grande pubblico della tv generalista.

Annunciato il cast ufficiale de L'Isola dei famosi 2023

Nel dettaglio, il cast ufficiale di questa nuova Isola dei Famosi, in onda dal 17 aprile in poi per dieci settimane nel prime time di Canale 5, prevede la presenza di: Marco Predolin, Fiore Argento, Andrea Lo Cicero, Corinne Clery, Paolo Noise, Marco Mazzoli, Helena Prestes, Pamela Camassa e Christopher Leoni.

E poi ancora nel cast ufficiale dell'Isola figurano i nomi di: Nathaly Caldonazzo, Alessandro Cecchi Paone, Simone Antolini, Claudia Motta, Cristina Scuccia, Alessandra Drusian e Fabio Ricci.

L'annuncio ufficiale del nuovo cast di concorrenti di questa Isola dei famosi, ha subito scatenato varie critiche e polemiche da parte dei fan social, molti dei quali hanno evidenziato il fatto che quest'anno siano davvero pochissimi i concorrenti realmente famosi.

'Non li conosce nessuno', scoppia la bufera sul cast de L'Isola dei famosi 2023

"Non li conosce nessuno. Tristezza e scadimento del livello. Roba da assemblea di condominio al massimo", ha sentenziato un commentatore sui social.

"Che flop questo nuovo cast dell'Isola.

Ma famosi di cosa? Non li conosce nessuno", ha scritto ancora qualcun altro puntando il dito contro le scelte fatte dalla produzione del reality show per i concorrenti di questa nuova edizione in onda su Canale 5.

"Che brutto cast quest'anno, dopo il GF Vip ci tocca un altro reality che si preannuncia inguardabile", ha sentenziato ancora un altro spettatore social commentando il cast di questa edizione dell'Isola.

Ilary Blasi difende il nuovo cast di concorrenti dell'Isola dei famosi

"Ma come fate a definirlo un cast di famosi se questi non li ha mai sentiti nessuno prima d'ora?", scrive ancora un altro commentatore sui social.

"I famosi si contano sulle dita di una mano, per il resto davvero un grande mistero sul perché siano stati scelti", ha sbottato ancora un altro commentatore.

Intanto Ilary Blasi, intervistata da "Tv Sorrisi e Canzoni", ha ammesso di apprezzare il cast di questa edizione, perché tutti i concorrenti avrebbero dei caratteri molto forti.