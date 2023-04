La serata del 17 aprile ha visto l'esordio di una nuova edizione dell'Isola dei Famosi, alla conduzione è stata confermata Ilary Blasi, l'inviato è ancora una volta Alvin e gli opinionisti sono Enrico Papi e Vladimir Luxuria.

Non sono mancati riferimenti ironici da parte della conduttrice al suo ex marito Francesco Totti, i telespettatori inoltre hanno avuto modo di assistere con curiosità all'ingresso dell'ex suora Cristina Scuccia. Il concorrente immune è stato Simone Antolini, fidanzato di Alessandro Cecchi Paone, e in nomination sono finiti Marco Predolin e Helena Prestes.

L'Isola dei famosi: i concorrenti divisi in tribù

Nelle nuova edizione dell'Isola dei famosi i concorrenti sono stati divisi in tre tribù: Chicas, Bonitos e Accopiados.

Le donne che si sfideranno sulle spiagge di Cayo Cochinos sono: Corinne Clery, Nathaly Caldonazzo, Fiore Argento, Cristina Scuccia, Claudia Motta, Helena Prestes e Pamela Camassa.

Per quel che riguarda gli uomini, i naufraghi sono rappresentati da: Andrea Lo Cicero, Marco Predolin, Christopher Leoni e Luca Vetrone.

Le coppie che parteciperanno all'Isola sono: Alessandro Cecchi Paone accompagnato dal suo fidanzato Simone Antolini, Marco Mazzoli insieme a Paolo Noise e i Jalisse, vale a dire Alessandra Drusian e Fabio Ricci.

L'Isola: Ilary ironizza su Francesco Totti

La prima puntata dell'Isola dei famosi è stata caratterizzata anche dalla pungente ironia con la quale Ilary Blasi ha iniziato la trasmissione. Destinatario non troppo velato delle sue battute è stato il suo ex marito Francesco Totti. "Un uomo che era al mio fianco ora non c'è più. Salutiamo Nicola Savino".

Sono state queste alcune delle frasi che la presentatrice in maniera ironica ha regalato al pubblico. Ilary ha continuato nel suo gioco malizioso e sagace anche durante la presentazione degli opinionisti: "Per uno che va c'è un altro che viene, al mio fianco ci sarà Enrico Papi". Vladimir Luxuria ha poi scherzato con la presentatrice parlando in tedesco, in riferimento all'uomo che la conduttrice sta frequentando.

L'Isola dei famosi: l'ingresso di Cristina, immunità e nomination

Una delle curiosità per gli appassionati del Reality Show era sicuramente rappresentata dall'ingresso di Cristina Scuccia. L'ex suora ha fatto delle considerazioni e ha usato parole chiare e nette: "La vita è un dono, se posso essere d'aiuto a qualcuno la mia Isola io l'ho già vinta". L'ex suora è stata poi incalzata con una serie di domande da Ilary, la presentatrice le ha chiesto se avesse mai avuto ripensamenti rispetto alla sua partecipazione e la risposta è stata ironica ma secca: "Si, fino a qualche secondo fa.

Per quanto riguarda la gara la prima prova leader è stata vinta da Simone Antolini, compagno di Alessandro Cecchi Paone, che ha battuto Helena Prestes e Andrea Lo Cicero, aggiudicandosi l'immunità per lui stesso e per il suo gruppo.

Per quel che riguarda le nomination, infine, i concorrenti hanno così votato: Marco Predolin è stato nominato da Claudia e Pamela, da Helena, da Corinne e da Fiore; Cristopher è stato nominato dai Jalisse, da Cristina, da Nathaly; Fiore è stata votata da Mazzoli e Noise, da Andrea e Luca; Nathaly, infine, è stata nominata da Christopher e da Marco.

I due concorrenti che sono andati in nomination sono stati quindi Marco Predolin, che è risultato il più votato, e Helena Prestes che ha ricevuto la nomination del leader Simone Antolini.