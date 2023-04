Luca Salatino rompe il silenzio sui social dopo le voci di rottura con la sua fidanzata Soraia. L'ex tronista di Uomini e donne è tornato al centro dell'attenzione in queste ore, dopo che erano emerse delle voci legate a una presunta crisi in corso con la sua fidanzata.

L'amore tra i due era sbocciato all'interno dello studio di Uomini e donne e, in questi ultimi mesi, la coppia aveva tenuto banco anche nelle vicende del Grande Fratello Vip, di cui Luca è stato uno dei protagonisti.

Alla fine, però, il loro amore non è riuscito a superare una delle prove più difficili: quella della convivenza insieme e si sono detti addio.

La verità su Luca e Soraia dopo Uomini e donne e GF Vip

Nel dettaglio, terminata l'esperienza di Luca all'interno della casa del Grande Fratello Vip, si erano subito rincorso delle voci legate a una presunta crisi in corso tra i due volti della trasmissione Uomini e donne.

Si era vociferato, infatti, che la ragazza non fosse stata fedele a Luca nel periodo in cui lui è stato rinchiuso all'interno della casa di Cinecittà, per riuscire a conquistare il montepremi finale di questa edizione.

Voci che, in un primo momento Soraia ha subito smentito e rigettato al mittente, lasciando intendere di non aver mai mancato di rispetto al suo fidanzato.

Luca rompe il silenzio su Soraia e svela come stanno le cose

Il colpo di scena, però, c'è stato nelle ultime ore: dopo giorni di silenzi social, ecco che l'ex tronista di Uomini e donne ha scelto di intervenire in prima persona e di far chiarezza su come stanno davvero le cose.

Luca ha rotto il silenzio con un breve post pubblicato tra le stories del suo profilo Instagram, in cui ha confermato che tra lui e Soraia è finita.

"Tra me e Soraia è finita. Vi prego di rispettare questo momento...", ha chiesto l'ex tronista di Uomini e donne sui social lasciando intendere che non sarebbe affatto una situazione facile da gestire per lui.

L'annuncio ufficiale dell'ex tronista di Uomini e donne

Del resto, all'interno della casa del Grande Fratello Vip, Luca non aveva mai nascosto il suo fortissimo sentimento nei confronti della ragazza, tanto da ammettere di voler mettere su famiglia con lei.

Il sogno di Luca, infatti, era quello di convolare a nozze al più presto con la sua amata Soraia che, secondo lui, era la vera donna della sua vita, con la quale pensare a un futuro stabile e sereno insieme.

Cosa succederà a questo punto? Dopo l'annuncio di Luca legato alla fine di questa storia d'amore che aveva fatto sognare i fan di Uomini e donne e del GF Vip, verranno fuori ulteriori dettagli sul perché di questa rottura della coppia? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.