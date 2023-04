Mancano poche settimane al debutto de L'Isola dei famosi 2023. Lunedì 17 aprile andrà in onda la prima puntata di questa nuova edizione condotta da Ilary Blasi con la partecipazione di Alvin nelle vesti di inviato.

Un'edizione dai fan, anche se in queste ore emergono dei retroscena su quelle che sono state le scelte per la formazione del cast ufficiale dei concorrenti.

Grande attesa per la nuova edizione de L'isola dei famosi con Ilary Blasi

Le prime anticipazioni sul nuovo cast de L'isola 2023 arrivano dal profilo ufficiale Instagram del reality show, dove è stata annunciata la presenza di Fiore Argento e quella di Alessandro Cecchi Paone insieme al compagno.

Altri nomi verranno svelati nel corso dei prossimi giorni, intanto dalle pagine di Dagospia emergono dei retroscena su quello che starebbe accadendo nel dietro le quinte dello show.

A quanto pare, dopo la "cattiva strada" intrapresa dal Grande Fratello Vip 7 con le battute conclusive di questa edizione, Pier Silvio Berlusconi sarebbe intervenuto anche sul cast de L'isola, così da poter evitare ogni tipo di scivolone in corso d'opera, come è stato per il reality show condotto da Alfonso Signorini.

Retroscena su L'isola dei famosi 2023: interviene Pier Silvio Berlusconi

"Gira voce che ai piani alti, per essere più precisi nella persona di Pier Silvio Berlusconi, abbiano deciso di intervenire sul cast modificandolo in extremis", fa sapere in merito a quanto starebbe accadendo nel dietro le quinte del reality show Mediaset condotto da Ilary Blasi.

L'idea pare sia quella di mettere in atto una linea maggiormente "frenata" anche per ragioni pubblicitarie e in tale modo evitare problemi come è accaduto quest'anno con il GF Vip 7.

Tra i nomi dei concorrenti che sarebbero stati fatti fuori da quello che doveva essere inizialmente il cast di quest'anno figurano Gianmarco Onestini, fratello dell'ex tronista Luca, e quello di Luca Di Carlo, compagno dell'ex isolana Ilona Staller.

Enrico Papi new entry come opinionista all'Isola dei famosi

In attesa di scoprire quelli che saranno i prossimi concorrenti di quest'anno, è confermata la presenza in studio di Vladimir Luxuria e della new entry Enrico Papi.

Saranno loro i due opinionisti che saranno presenti al fianco di Ilary Blasi nel corso delle dieci puntate di questa nuova edizione, la quale saluterà il pubblico solo a metà giugno con la finale in onda come sempre in diretta su Canale 5.