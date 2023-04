Guai in vista nelle prossime puntate di Terra Amara per il perfido Hatip. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, Naciye avrà ancora il dente avvelenato con il marito per via del tradimento con Sermin e per questa ragione non tarderà a prendersi la sua rivincita mettendo Tellidere in cattiva luce davanti a Hunkar. Naciye non solo deciderà di aiutare Saniye a estinguere il debito di Gaffur, ma svelerà alla matrona degli Yaman tutto il piano messo a punto dal marito per derubare l'ex capomastro e tenerlo in pugno.

Saniye chiede aiuto alla moglie di Hatip

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla coppia formata da Hatip e Naciye. Seguendo la trama della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Saniye scoprirà che il marito ha venduto al gioielliere del paese alcuni suoi preziosi. Messo alle strette, Gaffur confesserà tutta la verità sul debito contratto con Hatip. Saniye a questo punto deciderà di frasi carico della restituzione dei soldi a Tellidere in prima persona, ma al contempo proverà a capire come il marito si sia messo nei guai.

Dopo alcune domande Saniye capirà che il furto è stato architettato da Hatip stesso e si recherà dalla moglie di quest'ultimo per raccontarle i fatti in questione.

Naciye a sorpresa si schiererà dalla parte della domestica e sottratte le chiavi della cassaforte al marito restituirà la cambiale firmata da Gaffur alla Saniye, dandole anche il denaro finora restituito. Non appena Hatip si renderà conto di avere anche la moglie contro, andrà di notte a casa di Gaffur minacciandolo e quando l'uomo dirà che grazie alla moglie il debito è estinto lui lo picchierà.

Naciye contro il marito

Quando Gaffur verrà messo all'angolo da Tellidere, dal quale a stento riuscirà a difendersi, interverrà Saniye che esploderà un colpo dal fucile per bloccarlo prima che il marito si faccia troppo male. A questo punto anche Naciye si presenterà inaspettatamente alla tenuta Yaman, dove gli abitanti saranno svegli per via dello scompiglio e del frastuono venutosi a creare.

Alla presenza di Hunkar, Naciye si scaglierà contro il marito rivelando il piano messo a punto per sottrarre a Gaffur i soldi appartenenti alla madre di Demir esclusivamente a scopo di lucro.

Hatip si ritroverà nei guai, visto che la moglie non esiterà a infangarlo proprio davanti ai suoi peggior nemici. Per comprendere quali saranno le prossime mosse di Tellidere non resta che attendere le prossime puntate turche di Terra amara.