Durante la puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda venerdì 7 aprile su Rai1 alle 16:05, Marco chiederà a suo fratello Tancredi di cedergli la proprietà della rivista "Paradiso Market". Intanto, Marcello sarà in procinto di partire con Adelaide per un viaggio molto delicato, ma il giovane Barbieri riceverà una brutta sorpresa. Successivamente, Clara spingerà Francesco a farsi avanti con la signorina Puglisi, Salvo invece non sarà d'accordo. Nel frattempo, la lettera del figlio di Palma Rizzo per Maria sarà intercettata dal contabile Vito Lamantia che, in un attacco di gelosia, aggredirà l'avversario in amore.

Infine, Gemma sembrerà vedere Marco soltanto come un amico, mentre lui continuerà ad affermare che non dimenticherà mai Stefania. Tuttavia, dietro l'apparenza si nasconde una verità inaspettata che sconvolgerà entrambi.

Marco chiede a Tancredi la proprietà del Paradiso Market

Nella prima parte della puntata de il Paradiso, l'ex fidanzato di Stefania chiederà a suo fratello la proprietà della rivista affiliata al magazzino di moda diretto da Conti. Infatti, il commendatore Guarnieri ha dato un ultimatum a Vittorio per acquistare le quote del Paradiso Market prima che questo possa cessare la propria attività e pubblicazione in modo improvviso. Intanto, Marcello si appresterà a presentarsi all'appuntamento con la contessa per lasciare Milano insieme a lei per un viaggio molto delicato.

Tuttavia, il giovane Barbieri riceverà una brutta sorpresa da Adelaide: la nobildonna di Sant'Erasmo ha deciso di partire da sola.

Vito Lamantia intercetta la lettera di Francesco per Maria

Successivamente, Clara incoraggerà il figlio di Palma a farsi avanti con la signorina Puglisi, mentre Salvatore Amato avrà un pensiero totalmente diverso e dirà al ragazzo di non intromettersi nella relazione sentimentale di Vito.

Nel frattempo, Lamantia intercetterà la lettera di Francesco per Maria e apprenderà che lui è segretamente innamorato della promettente stilista del Paradiso. Per questo motivo, il contabile del magazzino si recherà dal giovane Rizzo e, durante un attacco di gelosia, lo aggredirà.

Marco afferma che non ha dimenticato Stefania

Gemma prova ancora un forte sentimento nei confronti del giovane Sant'Erasmo. Tuttavia, la giovane venere riuscirà a vederlo soltanto come un amico dopo la rottura con la sua "sorellastra". Nel frattempo, anche Marco affermerà di essere ancora innamorato di Stefania e che non potrà mai dimenticarla. Ciononostante, dietro l'apparenza, si nasconde una verità inaspettata che sconvolgerà ambedue i ragazzi. Attualmente non è chiaro cos'è successo, ma lo scopriremo nelle prossime puntate.