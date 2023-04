Luce dei tuoi occhi 2, la serie tv che vede protagonista Anna Valle, andrà in onda il 25 aprile 2023 con la terza puntata in prima visione assoluta. Le anticipazioni annunciano che per Emma ci saranno nuovi ostacoli da affrontare e ci sarà un colpo di scena legato ad un omicidio che metterà in difficoltà Diana, perché sarà trovato il suo braccialetto sul luogo del delitto. Le sorprese non finiranno qui, perché Miranda troverà un bigliettino che le farà dubitare della figlia di Emma e la crederà colpevole del grave reato.

Anticipazioni Luce dei tuoi occhi: accadrà un omicidio in città

Le anticipazioni della terza puntata di Luce dei tuoi occhi 2 annunciano che le trame si faranno sempre più intricate e interessanti. Al centro delle scene ci sarà un omicidio che vedrà Diana doversi difendere da accuse pesantissime a suo carico. Tutto inizierà quando Emma ritroverà per caso il braccialetto di sua figlia sul luogo in cui è avvenuto un delitto e questo le farà pensare che possa essere stata lei a commettere il grave reato. Anche le indagini della polizia si concentreranno sulla ragazza che dovrà difendersi dall'accusa di omicidio, quando tutti gli indizi sembreranno portare a lei.

Anticipazioni terza puntata: Miranda sospetterà della figlia di Emma

Nella terza puntata di Luce dei tuoi occhi 2 in onda martedì 25 aprile, Emma si domanderà se sua figlia possa essere stata davvero capace di spingersi fino al punto di uccidersi qualcuno. Miranda, invece, intercetterà un bigliettino che le farà credere che proprio la figlia di Emma possa essere coinvolta in quello che è accaduto.

La donna non esiterà ad accusare Emma di sapere come si sono svolti i fatti e di aver contribuito a nascondere la sua implicazione e la verità sull'omicidio oggetto di indagini. La polizia non avrà dubbi sulla colpevolezza di Diana e sarà convinta che Petra ed Emma facciano fronte comune.

Emma e Petra vorranno proteggere Diana, accusata del delitto

Le anticipazioni di Luce dei tuoi occhi 2 rivelano che Diana si troverà a dover affrontare la pesante accusa di omicidio dopo che il suo braccialetto sarà ritrovato sul luogo del delitto. La polizia indirizzerà le indagini su di lei perché tutti gli indizi saranno contro la figlia di Emma, ma presto gli inquirenti sospetteranno anche della sua madre biologica e quella adottiva. Petra ed Emma, infatti, proveranno a proteggere la ragazza, ma non sarà facile per loro riuscire ad andare d'accordo. Nonostante i molti indizi, tuttavia, non ci saranno prove tali da stabilire un colpevole e sarà molto difficile riuscire a sbrogliare la matassa. Nella scuola di danza, inoltre, proseguiranno le inimicizie tra le ragazze ed Emma proverà a fatica a ristabilire la serenità.