Martedì 18 aprile Nikita Pelizon è stata ospite della rubrica online Casa Chi. Tra i vari argomenti affrontati dalla vincitrice del Grande Fratello Vip 7, c'è stato anche il tema legato alle coppie nate all'interno della casa di Cinecittà. Nikita non ha risparmiato delle frecciatine nei confronti di Oriana Marzoli: secondo lei, la 31enne venezuelana ha corteggiato Daniele Dal Moro più per sfida personale che per interesse.

Il commento di Nikita sugli 'Oriele'

Nella casa di Cinecittà tra Nikita e Oriana non è mai corso buon sangue. Intervenuta a Casa Chi, la modella triestina ha detto cosa pensa degli "Oriele" (nome con cui viene chiamata dai fan la coppia formata da Marzoli e Dal Moro).

Secondo il punto di vista di Pelizon, Oriana e Daniele insieme sono belli e mostrano entrambi un lato sensibile che all'interno del Grande Fratello Vip 7 non facevano uscire. Al tempo stesso, Nikita è convinta che la 31enne venezuelana si sia avvicinata a Dal Moro solamente per una sfida personale: "I rifiuti di Daniele la mandavano in bestia perché voleva riuscire nell'obbiettivo". Secondo Nikita, Oriana all'interno della casa di Cinecittà era interessata a tre ragazzi: Antonino, Luca Onestini e Daniele. Dopo avere ricevuto un due di picche, Marzoli avrebbe deciso di corteggiare l'imprenditore veneto. Ai giornalisti di Casa Chi, Pelizon ha anche detto che Oriana ha deciso di intraprendere una liaison con Daniele solamente perché non è abituata a non avere un uomo al suo fianco: "Non voglio lavorare su me stessa, quindi sto con lui".

Infine ha ribadito che insieme gli "Oriele" sono belli, ma niente di più.

Nikita ha detto la verità! Poi come sempre tagliano i video gli Haters per farla passare dalla parte del torto #nikiters #nikivip #nikella pic.twitter.com/OzNviskZwd — Cry_96 (@iostoconikita) April 19, 2023

Nikita su Luca Onestini: 'Non capisco l'avvicinamento a fine percorso'

Archiviato il discorso "Oriele", Nikita Pelizon è torntata a parlare di Luca Onestini.

Nel dettaglio, ha riferito che i due non si sono più sentiti da quando è terminato il Grande Fratello Vip 7. Nel caso lo dovesse incontrare alla festa organizzata da Alfonso Signorini, probabilmente gli parlerà senza alcun problema. Tuttavia, Nikita ha fatto sapere che i suoi fan non sopportano quando parla dell'ex coinquilino, perché a detta loro non si è comportato bene nei suoi confronti.

A tal proposito Nikita ha rivelato di non essere riuscita a capire il comportamento di Onestini: "Non capisco l'avvicinamento a fine percorso".

Oriana Marzoli replica a Pelizon

Nel frattempo, Oriana Marzoli ha deciso di replicare alle ultime dichiarazioni di Nikita Pelzion. La 31enne durante una cena con il fidanzato e la cognata ha postato una storia su Instagram, in cui ha scritto: "Alcuni si godono ogni secondo con la gente a cui vogliono bene...altri no". Infine l'influencer ha concluso con il suo motto "un beso cariño".

Daniele Dal Moro invece ha preferito non replicare all'intervista della sua amica.