A Terra amara le emozioni sono pronte a stupire ancora i telespettatori di Canale 5 e la puntata di domenica 23 aprile sarà molto ricca. Prima della pausa del 24 e 25 aprile, la soap turca andrà in onda con un lungo episodio che terrà i telespettatori con il fiato sospeso e al centro delle scene ci saranno Zuleyha e Mujgan. Entrambe le donne si troveranno ad un passo dal parto, ma prima tra loro ci sarà l'ennesimo litigio. Non mancherà lo spazio riservato agli altri protagonisti, con Demir che subirà una dura sconfitta dal punto di vista imprenditoriale e dietro tutto ci sarà lo zampino di Sermin, Infine, Sabahattin chiederà a Julide di sposarlo.

Anticipazioni Terra amara: Mujgan restituirà con rabbia la carrozzina a Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara di domenica 23 aprile raccontano che i riflettori saranno puntate su Zuleyha e Mujgan che saranno protagoniste dell'ennesimo litigio. Tutto inizierà quando Hunkar chiederà a Fadik di ridare a Mujgan la carrozzina che aveva ordinato per suo figlio. La consegna era arrivata per sbaglio a Zuleyha e il piccolo Adnan si era messo a giocarci. Quello che potrà sembrare un piccolo contrattempo si rivelerà una scintilla rovente per il prossimo scontro tra le due protagoniste. Mujgan, infatti, con rabbia, riporterà la carrozzina alla sua rivale sotto gli occhi stupiti di Yilmaz e Behice. La zia della dottoressa non perderà occasione per suggerire all'imprenditore di trovare una soluzione: la vicinanza con Zuleyha fa male a sua moglie.

Anticipazioni di domenica 23 aprile: acceso litigio tra Zuleyha e Mujgan alla tenuta

La puntata di domenica 23 aprile vedrà Mujgan e Zuleyha in preda alla rabbia. La moglie di Yilmaz riporterà la carrozzina alla sua rivale che la rimprovererà per aver trattato male il piccolo Adnan. Zuleyha chiamerà Akkaya per spiegargli che il comportamento di sua moglie è diventato insopportabile per lei, ma proprio durante questo incontro andrà in travaglio.

La moglie di Demir sarà ad un passo dal dare alla luce il suo secondo figlio e ad accompagnarla in ospedale sarà Yilmaz. Invece Mujgan avrà un malore e si precipiterà in ospedale in preda ad un'emorragia e i medici le consiglieranno di partorire, anche se per lei è ancora presto. La donna negherà il suo consenso perché il suo bambino potrebbe rischiare la vita nascendo prematuro.

Zuleyha e Mujgan si incontreranno in ospedale e per la dottoressa sarà uno shock vedere la sia rivale in compagnia di suo marito in un momento così importante.

Demir sconfitto da Fekeli e Yilmaz per colpa di Sermin

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che domenica 23 aprile Demir tornerà da Ankara con un'aria sodisfatta, perché sarà convinto di avere tra le mani un appalto importante. Sermin, tuttavia, appena verrà a sapere dell'affare del cugino, informerà subito Hatip con l'intento di soffiarglielo. L'uomo chiederà a Fekeli e Yilmaz di entrare in società con lui e partecipare alla gara d'appalto contro Demir, ma Ali Rahmet e il suo figlioccio preferiranno provare a concludere l'affare da soli.

Alla fine, Yilmaz e il suo padrino riusciranno a vincere l'appalto, lasciando l'amaro in bocca a Demir. Per Sabahattin, invece, arriverà finalmente il momento di ritagliarsi una fetta di felicità e dopo essersi lasciato alle spalle il divorzio da Sermin chiederà la mano di Julide.