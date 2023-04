Oriana Marzoli si è resa protagonista di una scenata di gelosia nei confronti di Daniele Dal Moro. In una room di Twitter, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 ha spiegato di essere stata taggata in una foto su Instagram in cui ha visto Nicole Murgia seduta sulle gambe dell'imprenditore veneto. A tal proposito ha chiesto a Daniele di chiederle scusa per il gesto commesso a sua insaputa.

La reazione di Oriana dopo essere stata taggata in una foto

Su Twitter Oriana ha affermato: "Ci sono rimasta male". Alla base del fastidio provato, c'è stata una foto dove ha visto Nicole Murgia seduta sulle gambe del suo fidanzato.

La 31enne sudamericana ha detto di non aver apprezzato il gesto, poiché lei quella sera era andata a dormire prima rispetto agli altri coinquilini.

Rivolgendosi a Daniele Dal Moro, Oriana ha affermato: "Chiedimi scusa davanti a tutti". A quel punto l'imprenditore veneto ha deciso di scusarsi e ha precisato che le persone presenti in room potevano benissimo testimoniare che non c'è stata alcuna malizia nel suo gesto.

Nicole Murgia rompe il silenzio sulla scenata di Oriana

In seguito alla scenata di gelosia di Oriana nei confronti di Daniele, alcuni utenti hanno messo al corrente Nicole Murgia su quanto accaduto. A quel punto l'ex gieffina ha chiesto ai suoi detrattori di smetterla di insinuare cose non veritiere sul suo conto.

Inoltre ha precisato di essere molto legata all'ex coinquilina: "Ad Oriana non voglio bene, ma di più". Infine ha ribadito che difenderà sempre il rapporto con la 31enne sudamericana.

In realtà, non è la prima volta che Murgia viene presa di mira sui social: quando era "reclusa" nella casa di Cinecittà, alcuni fan degli "Oriele" spesso cercavano di avvisare Oriana su alcuni atteggiamenti di Nicole considerati sopra le righe.

Daniele Dal Moro su Oriana: 'Mi piaceva da subito'

Nel frattempo, Daniele Dal Moro in una room ha risposto ad alcune curiosità dei fan sul rapporto con Oriana Marzoli. A chi ha chiesto se tra loro ci sia stato un colpo di fulmine, l'imprenditore ha risposto: "Non lo so. Io sono uno di quelli a cui i sentimenti crescono col tempo, sicuramente da subito ho visto che mi piaceva.

Quello sì, ma proprio dai cinque, dieci minuti". Inoltre ha riferito di non essere innamorato, ma un contesto come il Grande Fratello Vip 7 permette ad una persona di conoscere il prossimo in tutte le sue sfaccettature.

Per questo motivo Daniele ha deciso di intraprendere una frequentazione con Oriana Marzoli terminato il Reality Show di Canale 5: la coppia dopo la finale si è dedicata alcuni giorni di relax a Roma, poi è andata a Verona (città natale di Daniele) e infine è stata a Milano per una cena con alcuni membri dei "Spartani".