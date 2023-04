Oriana Marzoli è intervenuta in collegamento con Casa Chi, rubrica condotta da Sophie Codegoni. Tra i vari argomenti affrontati la 31enne venezuelana è tornata a parlare anche di Nikita Pelizon, spiegando di non avere gradito il suo atteggiamento dopo la proclamazione del vincitore del Grande Fratello Vip 7. A detta di Oriana, la modella non avrebbe corrisposto un suo abbraccio.

Oriana sulla vincitrice del GFVip 7: 'Neanche mi ha guardato'

All'interno della casa di Cinecittà fra Oriana e Nikita non è mai corso buon sangue. Stando al racconto di Marzoli pochi istanti dopo la proclamazione del vincitore del Grande Fratello Vip 7, la modella triestina avrebbe avuto un atteggiamento poco carino: "Ho fatto i complimenti a Nikita, però, mi sono sentita un po' rifiutata".

La diretta interessata ha riferito che dopo averla abbracciata per congratularsi, Nikita è stata piuttosto fredda: "Neanche mi ha guardato".

La 31enne ha riferito che anche alcuni ex compagni d'avventura sono corsi ad abbracciare la vincitrice del Reality Show, senza neanche preoccuparsi della sua presenza. Secondo il punto di vista di Marzoli, le persone si mostrano realmente per quello che sono al termine di un programma. Infine Oriana ha detto di aver visto sui social alcuni video di Nikita in cui viene definita maleducata. A tal proposito l'ex gieffina ha replicato: "Mamma mia tesoro, è finito il reality, volta pagina".

La replica di Nikita a Oriana

L'intervista di Casa Chi a Oriana Marzoli non è passata inosservata a Nikita Pelizon.

Su Instagram, la diretta interessata ha deciso di replicare all'ex compagna d'avventura: "Abbiamo i video". Secondo il suo punto di vista, non c'è stato alcun atteggiamento "freddo". Inoltre la vincitrice del Grande Fratello Vip 7 è convinta che Oriana si sia comportata in modo maleducato durante il percorso all'interno della casa di Cinecittà.

Di recente, Nikita nel rispondere alle domande dei follower aveva detto cosa pensava della mancata ospitata a Verissimo: "Bisognerebbe distinguere chi ha portato il trash e chi no". In un altro quesito invece, tra le OMG (Oriana, Micol e Giaele) aveva detto su chi fosse la più maleducata: "Immaginate voi".

Oriana Marzoli: 'Voglio continuare a lavorare in Italia'

Nell'intervista a Casa Chi, Oriana Marzoli ha parlato anche della favola d'amore che sta vivendo con Daniele Dal Moro. La giovane ha rivelato che sta procedendo tutto a gonfie vele: da quando è finito il reality show, i due non si sono più separati. Sul futuro Oriana sembra avere le idee chiare: "Voglio continuare a lavorare in Italia". La 31enne anche se vive in Spagna, esattamente a Madrid, vorrebbe trasferirsi in Italia dove ha trovato l'amore e delle preziose amiche.