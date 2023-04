Soraia Ceruti ha rotto il silenzio sulla relazione sentimentale giunta al capolinea con Luca Salatino. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha spiegato che si è trattata di una decisione sofferta, inoltre ha smentito di avere tradito l'ex fidanzato e ha aggiunto che per lei Luca resterà sempre una persona importante.

La versione di Soraia

Dopo che i rumor di una crisi tra Luca Salatino e Soraia Ceruti si sono susseguiti per settimane, è arrivata nel corso delle ultime ore anche la conferma da parte di entrambi.

In queste ore, in un video pubblicato su Instagram, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha spiegato che è arrivato il momento di chiarire alcune cose: "Io e Luca ci siamo lasciati.

Questa è stata una decisione molto sofferta".

Poi ha ammesso che sta affrontando la situazione come capita a tutti quando una situazione amorosa finisce, aggiungendo di essere rimasta male per il fatto che in un momento così delicato alcune persone abbiano inventato fake news sul suo conto.

Soraia ha riferito di avere riflettuto molto prima di rendere pubblica la rottura, poiché non è mai stata una persona impulsiva.

Soraia Ceruti rompe il silenzio dopo la fine della relazione con Luca Salatino #uominiedonne #lucasalatino #soraia pic.twitter.com/Oi3Znt4YqE — disagiotv (@disagio_tv) April 18, 2023

Soraia ha tradito Salatino? Lei: 'Tutte cavolate'

Nella seconda parte del video, Soraia Ceruti ha smentito i rumor legate alle voci di un presunto tradimento ai danni di Salatino: "Tutte cavolate".

La giovane ha fatto sapere di non essere impegnata con nessun imprenditore, aggiungendo di essere tranquilla: "Dono tutte bugie, io sto da sola. Luca sa perfettamente che non l'ho tradito e questo mi basta".

La giovane non ha nascosto una certa delusione per una frase scritta da Salatino: "Voglio pensare che l'abbia fatto in un momento di rabbia, ma non ci sono rimasta male".

Infine ha spiegato che nella vita non sempre le cose vanno come vogliamo e ha ringraziato tutte le persone che le stanno vicine in questo momento.

Le dichiarazioni di Luca Salatino

Nella serata di lunedì 17 aprile anche Luca Salatino aveva confermato la fine della storia con Soraia.

Sui social aveva chiesto a tutti i fan della coppia di rispettare questo momento per lui delicato.

In un'altra stories, l'ex tronista di Uomini e Donne si è lasciato scappare una frecciatina nei confronti della sua ex: "Non è tanto la grandezza, ma la piccolezza di chi credevi grande".

Al Grande Fratello Vip 7, da cui è uscito volontariamente a dicembre, Luca aveva più volte confidato ai suoi compagni d'avventura che avrebbe voluto sposare Soraia. Ma evidentemente in questi mesi la loro storia ha preso una piega diversa.