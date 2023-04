Col passare delle ore trapelano nuove indiscrezioni sulla fine della storia d'amore tra Luca e Soraia: la coppia nata a U&D la scorsa primavera, infatti, si è separata un paio di settimane fa per ragioni ancora ignote. Dopo essersi aggiornata sui tanti Gossip che sono circolati sul suo conto negli ultimi giorni, la ragazza ha scelto Instagram per chiarire di non avere un nuovo amore e di aver sempre portato rispetto a Salatino quando era nella casa del Grande Fratello Vip.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Luca e Soraia di U&D si sono lasciati: è questa la notizia che sta tenendo banco sui siti e sulle riviste di gossip nelle ultime ore, ovvero da quando il tronista ha postato una Instagram Stories per ufficializzare il tutto.

Deianira Marzano e altri influencer hanno iniziato ad indagare su cosa potrebbe aver causato questa improvvisa rottura, e la teoria più accreditata è quella su un presunto "terzo incomodo". Varie segnalazioni, infatti, sostengono che la bella Ceruti avrebbe tradito Salatino con un imprenditore di Como col quale farebbe coppia tutt'ora, un uomo che la starebbe riempiendo di regali costosi.

Lo chef romano non si è sbilanciato su queste chiacchiere, anzi ha chiesto ai suoi follower di rispettare il periodo difficile che sta vivendo e non fare troppe domande su come siano andate veramente le cose.

La versione della protagonista di U&D

Dopo essere rimasta in silenzio per giorni, anche Soraia ha deciso di raccontare la sua verità: nel primo pomeriggio di martedì 18 aprile, l'ex corteggiatrice di U&D ha preso parola su Instagram e ha esposto la propria versione dei fatti.

"Io e Luca ci siamo lasciati. Questa è stata una decisione sofferta e meditata, perché non sono una ragazza impulsiva", ha esordito Ceruti nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando nella giornata di oggi.

La giovane ha anche precisato di non essersi esposta fino ad ora perché aveva bisogno di metabolizzare quanto è successo, anche perché la fine di una relazione provoca sempre dolore e dispiacere.

La protagonista del dating-show, poi, ha spostato la sua attenzione sulle chiacchiere che sono circolate recentemente sul suo conto, ovvero le segnalazioni che la vorrebbero fidanzata con un imprenditore di Como.

"Le cavolate che sono uscite, che sto con un altro, sono tutte bugie. Io non sto con nessuno, ora sono sola" ha puntualizzato Ceruti sempre sui social network.

Meno di un anno d'amore lontano da U&D

Soraia si è anche detta dispiaciuta per i rumor che stanno impazzando sulla sua vita in un momento così delicato, ma ha chiarito: "Luca non l'ho mai tradito e lui lo sa perfettamente, questo mi basta".

L'ex corteggiatrice di U&D ha raccontato ai fan di aver sentito al telefono Salatino e di averlo rassicurato sulla fedeltà che gli ha sempre portato anche quando era un concorrente del Grande Fratello Vip. I più attenti, infatti, ricorderanno che il romano ha pianto tanto per la mancanza che sentiva della compagna quando viveva nella casa di Cinecittà, tant'è che dopo mesi ha scelto di abbandonarla per ricongiungersi con lei.

"Lui rimane una persona importante, anche se ci sono rimasta male per quello che ha pubblicato ieri", ha concluso Ceruti nel suo primo sfogo social post rottura.

La giovane faceva riferimento alle due Instagram Stories che lo chef ha postato il 17 aprile per annunciare il loro addio.

"Non è tanto la grandezza delle delusioni, quanto la piccolezza di chi credevi fosse grande", questa è la riflessione che il tronista ha condiviso sul suo account poche ore prima di ufficializzare la separazione da Soraia dopo meno di un anno d'amore.