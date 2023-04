Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, il peggior incubo di Züleyha e Sevda tornerà a galla. A Villa Yaman arriverà una minaccia per il delitto compiuto da Züleyha, quando ha deciso di uccidere il ladro che ha fatto irruzione a casa sua e di seppellirlo in un luogo isolato fuori città. Qualcuno ha visto Züleyha compiere questo gesto, per questo in cambio del silenzio chiederà una lauta somma di denaro.

Züleyha e Sevda seppelliscono il cadavere del ladro da loro ucciso

Nelle prossime puntate Züleyha e Sevda andranno incontro a una brutta faccenda.

Dei ladri entreranno a Villa Yaman, ma per uno di loro il destino sarà infausto. Mentre sarà intento a portare via il piccolo Adnan, Sevda gli sparerà ferendolo a una gamba. Lui sarà deciso a restituirle il colpo, ma a quel punto sarà Züleyha a sparargli, ferendolo mortalmente.

Sevda rimarrà scioccata dalla situazione: Züleyha si è macchiata di un crimine. La ragazza proverà a tranquillizzarla, dicendole che l'ha fatto solo per legittima difesa. Nonostante ciò sarebbe stato meglio non dirlo a nessuno, così si faranno venire in mente un'idea. Züleyha e Sevda decideranno di seppellire il cadavere dell'uomo e lo faranno nell'oscurità della notte. Entrambe penseranno che nessuno le stia guardando, ma purtroppo non sarà così.

Züleyha scappa da Çukurova, Demir la cerca disperatamente

Passeranno dei giorni e gli abitanti di Villa Yaman si faranno prendere da altri problemi. Züleyha scoprirà che Demir l'ha tradita con Ümit, così lo lascerà e scapperà via da Çukurova. Disperato, Demir andrà a cercare Züleyha a Londra anche perché, per depistarlo, Sadi gli ha detto che la ragazza si trova lì, quando in realtà è a Cipro.

Sevda sarà triste per tutta questa faccenda e una sera si troverà a parlare al telefono con Demir, quando improvvisamente accadrà qualcosa di strano: qualcuno romperà una finestra di Villa Yaman con una pietra. Non si tratterà solo di vandalismo, ma di qualcosa di ancora più inquietante.

La minaccia per Züleyha

La pietra usata per rompere il vetro sarà avvolta in un pezzo di carta, in cui ci sarà scritto sopra qualcosa: "Conosco il luogo in cui è stato sepolto il corpo di Durmuş Öztürk (il ladro ucciso da Züleyha).

In cambio del silenzio voglio 100.000 lire turche".

La minaccia arriverà probabilmente perché la persona misteriosa crederà che Züleyha sia in casa, invece non sarà così. Sevda sarà disperata e si chiederà chi possa averle viste seppellire il cadavere del ladro. Si troverà da sola e senza una scelta valida da seguire. Proverà anche lei a cercare Züleyha per informarla della cosa oppure accetterà di pagare al ricattatore le 100.000 lire turche?