Le anticipazioni della soap tv creata da Bea Schmidt raccontano che Christoph troverà Karl e desidererà estorcere all'uomo la confessione video di Ariane. Karl, però, vorrà cedere la clip a Christoph e Werner soltanto per una cospicua somma di denaro, gruzzolo che l'anziano albergatore riuscirà ad ottenere ingannando Robert e Ariane. Josie, intanto, sarà intenta a fare jogging nel bosco quando vedrà che Paul e Constanze intenti a fare una gita romantica, quindi l'assistente di André per osservare meglio i due perderà gli occhiali che saranno calpestati per sbaglio dall'avvocatessa.

L'incidente, infine, risulterà talmente imbarazzante per la giovane Klee che la stessa racconterà a Erik di aver perso la testa per Paul, quindi il dark man vieterà al direttore amministrativo di lavorare assieme a Josie.

Werner ingannerà Ariane e Robert

Gli spoiler bavaresi di Tempesta d'amore evidenziano che la voglia di Christoph e Werner di vendicarsi di Ariane e, al contempo, di allontanare le grinfie della diabolica donna da Robert sarà ancora vivida.

A dare una chance in tal senso ai due albergatori vi sarà l'incontro tra Christoph e Karl, col padre di Tim che scoprirà che Kalenberg possiede un video dove Ariane confessa alcuni suoi misfatti.

Facile intuire come i Saalfeld vorranno subito impossessarsene, ma Karl per liberarsene chiederà loro una cospicua somma di denaro.

Non avendo tale quantità di soldi a disposizione, Werner avrà in mente di far credere a Robert di volersi prendere una casa al paese ma, per farlo, gli servirebbe ricevere il giusto compenso per le azioni cedute a lui in precedenza.

Dopo aver ascoltato il dialogo tra padre e figlio, sarà la stessa Ariane a offrire il denaro a Werner, soldi che i Saalfeld utilizzeranno per averla in pugno grazie al video che gli cederà Karl.

Erik dirà a Paul che non dovrà lavorare con Josie

Josie deciderà di cimentarsi in una sessione di jogging nel bosco, quando noterà che Paul e Constanze si trovano anch'essi tra la natura ma per una gita romantica.

La figlia di Yvonne, quindi, cercherà di scorgere qualche particolare in più sulla coppia osservandoli, ma perderà accidentalmente gli occhiali, i quali verranno calpestati fortuitamente da Von Thalheim.

La giovane cuoca, quindi, rovinerà la parentesi romantica tra Paul e Constanze, in quanto i due si vedranno costretti a interrompere la loro gita per dargli supporto.

Josie, scossa per l'accaduto, racconterà a Erik di essersi invaghita del direttore amministrativo, quindi il dark man sarà spinto dall'amore paterno ad affrontare l'ex fitness trainer intimandogli che non dovrà più lavorare a stretto contatto con l'assistente di André.