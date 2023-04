Quali saranno le nuove coppie che parteciperanno alla prossima edizione di Temptation Island 2023 in onda su Canale 5?

Il reality show delle tentazioni tornerà in onda in prime time questa estate, con una nuova edizione che si preannuncia già attesissima dai fan.

Dopo lo stop dello scorso anno, l'appuntamento con il reality tornerà a far compagnia agli spettatori e in queste ore sono in corso i casting per la scelta delle nuove coppie che si metteranno alla prova per quattro settimane.

In estate confermata la nuova edizione di Temptation Island 2023

Nel dettaglio, l'appuntamento con Temptation Island è confermato per il mese di giugno in prime time su Canale 5: al timone di questa nuova edizione è confermata la presenza di Filippo Bisciglia.

Il volto storico della trasmissione Mediaset sarà ancora una volta al timone del programma prodotto da Fascino di Maria De Filippi e a lui spetterà guidare il racconto e aiutare i protagonisti a capire se quello che provano nei confronti del rispettivo partner è vero amore oppure no.

Ma quali saranno le nuove coppie che si metteranno in gioco sull'isola delle tentazioni? Tanti i nomi che sono stati fatti in queste settimane, compresi quelli di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, la coppia nata quest'anno all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Antonella ed Edoardo fuori dal cast di Temptation Island

I "Donnalisi", così come sono stati ribattezzati dai numerosissimi fan social, continuano a tenere banco con le vicende della loro storia d'amore che sta proseguendo anche adesso che si sono spenti i riflettori sul reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini.

I loro nomi, fino a qualche giorno fa, venivano dati in pole position per entrare a far parte del cast di concorrenti di questa nuova edizione di Temptation Island, ma alla fine non sarà così.

A fare un po' di chiarezza ci ha pensato il settimanale "Chi", il quale ha fatto sapere che i Donnalisi risultano essere fuori dal cast di questa edizione del reality show.

Lavinia e Alessio in lizza per Temptation Island 2023?

"Il pubblico web sognava di vedere impegnati tra le tentazioni Antonella ed Edoardo, la coppia più chiacchierata del GF Vip appena concluso, che continua a fare notizia.

Ma resterà un sogno, almeno per quest'anno", fa sapere il settimanale diretto da Signorini.

Insomma, per loro non si apriranno le porte del villaggio delle tentazioni, mentre restano ancora in lizza per Temptaton Island Lavinia Mauro e Alessio Corvino, l'ultima coppia nata quest'anno a Uomini e donne.

Sui social si vocifera che, i due neo-fidanzati, potrebbero mettersi alla prova a Temptation Island 2023.