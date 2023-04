Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Züleyha ammetterà a Sevda di voler trascorrere dei momenti di intimità insieme a Demir. La donna le consiglierà di parlare con il marito, in maniera tale che non dormano più in camere separate. Alla fine, invece, sarà lui a fare il primo passo e Demir e Züleyha trascorreranno una notte di passione.

Sevda a Züleyha: 'Due persone che si voglio bene, e che sono sposate, non dovrebbero stare separate'

Züleyha si ritroverà nel salotto di Villa Yaman a sorseggiare un tè e verrà raggiunta da Sevda.

Quest'ultima si è resa conto che da un po' di tempo le cose tra la giovane e Demir stanno notevolmente migliorando: c'è una chimica che non riuscirà a passare inosservata. Così la donna si permetterà di chiederle per quanto tempo avranno ancora intenzione di dormire in stanze separate.

"Voglio che siate felici e che passiate il resto della vostra vita insieme", dirà Sevda, che continuerà a ribadirle che Demir la ama alla follia. Anche Züleyha prova gli stessi sentimenti, ma crede che non sia il momento adatto per riprendere una relazione. "Due persone che si voglio bene, e che sono sposate, non dovrebbero stare separate", ribadirà Sevda.

Sevda parla con Demir e lo sprona ad avvicinarsi a Züleyha

Züleyha le farà notare che è stata lei a proporre di dormire in camere separate: "Sono stata io a dire a Demir che non potevamo vivere come una coppia sposata e ora non so che cosa fare". Anche se il desiderio di Züleyha sarà quello di poter stare in intimità con il marito: "Voglio stare con lui".

Vista la situazione sarà proprio Sevda a provare ad appianare le cose. Dirà la cosa a Demir, ma lui dubiterà ancora dei sentimenti di Züleyha, ma la donna lo inviterà a rischiare: "Se allunghi la tua mano sono sicura che Züleyha l'accetterà".

Demir e Züleyha si lasciano travolgere dalla passione

Demir andrà in camera di Züleyha.

Lei appena lo vedrà si alzerà in piedi: la tensione sarà palpabile. Demir le tenderà la mano e lei la prenderà senza pensarci: si abbracceranno e inizieranno a baciarsi. La passione sarà travolgente e i due finiranno per trascorrere la notte insieme.

La mattina seguente si sveglieranno abbracciati e sarà il piccolo Adnan a correre in camera per augurargli il buongiorno. Dopo un periodo decisamente complicato la famiglia Yaman sarà finalmente felice e tutto il dolore sembrerà solo un brutto ricordo.

L'unico problema che rimarrà sarà Ümit, visto che sarà decisa a non perdere Demir, per cui si è realmente innamorata. La ragazza sarà disposta a fare di tutto pur di rimanere al suo fianco, dimenticandosi anche del piano di vendetta che ha ordito insieme a Fikret.