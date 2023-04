Quali coppie da Uomini e donne parteciperanno alla prossima edizione di Temptation Island 2023? Il reality show delle tentazioni prodotto da Fascino di Maria De Filippi tornerà in onda nel corso dell'estate in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset e, in queste settimane, sono partiti i casting ufficiali.

La redazione e gli autori di Temptation stanno scegliendo le coppie che si metteranno in gioco all'interno del villaggio delle tentazioni per cercare di superare la prova d'amore e, come è già accaduto in passato, non si esclude che possa esserci spazio anche per delle coppie "vip".

Il ritorno di Temptation Island nell'estate Mediaset

Nel dettaglio, dopo un anno di stop, Temptation Island tornerà in onda in estate nella fascia del prime time di Canale 5 con una nuova attesissima edizione.

In questi giorni si stanno svolgendo i primi casting per il reality show delle tentazioni e sono partiti anche i promo ufficiali di questa nuova edizione, che andrà in onda tra giugno e luglio su Canale 5.

Complice la stagione di stop, non si esclude che per riaccendere la curiosità degli spettatori, quest'anno si possa puntare anche su alcune coppie che sono già note al grande pubblico televisivo Mediaset.

Lavinia e Alessio: dopo la scelta a U&D arriva Temptation Island?

Una di queste potrebbe arrivare dal cast dell'ultima edizione di Uomini e donne: trattasi di Lavinia Mauro e Alessio Corvino.

Trattasi dalla coppia che si è recentemente formata all'interno dello studio del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, i quali potrebbero accettare la proposta di mettere alla prova il loro sentimento, cimentandosi con questa esperienza all'interno del villaggio delle tentazioni.

Una coppia che, sicuramente, non passerebbe inosservata: Lavinia ha dimostrato di essere particolarmente gelosa e possibili "scivoloni" da parte del suo fidanzato, potrebbero mandarla in tilt.

Tra i nomi che erano stati fatti per la partecipazione a Temptation Island, vi erano anche quelli di Luca Salatino e Soraia Ceruti.

Luca e Soraia dicono no a Temptation Island dopo Uomini e donne

Trattasi di un'altra coppia nata nel corso delle ultime edizioni di Uomini e donne, anche loro in lizza per la partecipazione al reality show delle tentazioni.

In questo caso, però, a smentire tali voci ci ha pensato l'ex tronista che, in una delle sue ultime interviste, ha precisato a chiare lettere che non parteciperà alla trasmissione di Canale 5.

Luca ha precisato che, tra tutte le trasmissioni che portano la firma di Maria De Filippi, Temptation Island è l'unica al quale direbbe sonoramente "No" per paura di compromettere il suo rapporto con la fidanzata Soraia.