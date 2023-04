Diverse novità al Paradiso delle signore 7 attendono i telespettatori nelle prossime settimane e le anticipazioni di giovedì 20 aprile vedono Gemma e Marco in primo piano. Dopo aver comunicato alla sua ex fidanzata che non sarà presente al suo matrimonio con Roberto, il giornalista scoprirà anche che la signorina Zanatta è incinta. Marcello, riceverà una telefonata da parte di Adelaide che lo farà preoccupare, mentre Umberto sarò vicino a scoprire i movimenti della contessa.

Non sarà una giornata facile per Alfredo che si preparerà all'incontro con i suoi parenti senza Irene e ci sarà tensione anche per Vito.

Il contabile, infatti, dovrà dire a Maria di avere intenzione di partire per l'Australia e portarla con sé. Infine, Tancredi affronterà Vittorio chiedendogli di non fomentare in Matilde i dubbi sulla notte dell'incendio ed Elvira si preparerà con Salvatore all'ultima guida prima dell'esame.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Adelaide telefonerà a Marcello

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di giovedì 20 aprile raccontano che l'assenza di Adelaide continuerà a far preoccupare Marcello. Barbieri riceverà una telefonata da parte della contessa che lo metterà ancora di più in agitazione e per questo il giovane si confiderà con Ludovica. Ci saranno novità per Umberto che, dopo essersi messo sulle tracce di sua cognata, si appresterà a scoprire i suoi movimenti.

Le trame non rivelano di più a riguardo, ma è probabile che Guarnieri riesca a capire anche dove si trova Adelaide. Restano comunque ancora ignoti i motivi della sua sparizione.

Spoiler di giovedì 20 aprile: Marco non sarà presente alle nozze di Gemma e Roberto

Nella puntata de Il Paradiso delle signore 7 che andrà in onda giovedì 20 aprile l'attenzione sarà focalizzata anche su Marco che comunicherà a Gemma che non sarà presente alla cerimonia di nozze con Roberto.

Il motivo della scelta del giornalista non è stato ancora rivelato, ma non si esclude che la gelosia possa aver smosso in lui qualcosa nei confronti della sua ex.

Più tardi, inoltre, Marco scoprirà che Gemma aspetta un bambino, ma penserà che sia del futuro marito.

Vito si preparerà a parlare a Maria dei suoi progetti

Alfredo sarà triste perché dovrà recarsi all'incontro con i suoi parenti senza Irene.

Vito, invece, penserà a come parlare a Maria dei suoi progetti futuri. Per Lamantia non sarà facile trovare le parole giuste per dire alla sua fidanzata che vorrebbe trasferirsi in Australia insieme a lei. Elvira, invece, sarà in ansia per l'esame di guida e chiederà a Salvatore di aiutarla con l'ultima lezione di pratica. Ai due amici, tuttavia, succederà qualcosa di inaspettato. Infine, Vittorio dovrà affrontare Tancredi che non sarà affatto contento dell'influenza che Conti sta esercitando con sua moglie e lo inviterà a non fomentare i suoi dubbi sull'incendio al mobilificio.