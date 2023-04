L'appuntamento con Terra amara continua a riservare colpi di scena clamorosi e, le anticipazioni delle prossime puntate che presto arriveranno anche su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per dei momenti di grande tensione che avranno come protagonista Zuleyha.

La donna, infatti, si ritroverà a dover affrontare l'ennesimo choc legato al suo amato bambino Adnan che si ritroverà in serio pericolo di vita, avvolto dalle fiamme di un incendio.

Il dramma di Adnan: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara rivelano che ci saranno dei momenti di tensione quando il piccolo Adnan, ormai diventato "autonomo", seguirà la nonna nel vecchio casolare della villa di famiglia.

Peccato, però, che in preda all'ennesima crisi, la donna si ritroverà ad accendere per sbaglio un fiammifero che nel giro di pochi secondi scatenerà un vasto incendio e tutta la paglia prenderà fuoco.

Il bambino si troverà all'interno del casolare e rimarrà intrappolato: una situazione decisamente molto rischiosa che metterà a repentaglio la vita del bambino, dato che nonna Azize non è in grado di intervenire e di evitare il peggio.

Il piccolo Adnan rischia la morte tra le fiamme: anticipazioni Terra Amara

Il destino, però, vorrà che Sermin si ritroverà a passare da quelle parti e riuscirà quindi ad assistere alla drammatica scena, notando subito che il piccolo Adnan sta rischiano la vita avvolto nelle fiamme di quell'incendio.

La donna, senza pensarci su due volte, deciderà di intervenire subito per cercare di evitare la strage e mettere così in pericolo la vita del bambino.

Le nuove anticipazioni della soap opera Terra amara rivelano che Sermin riuscirà a proteggere il bambino all'interno del suo cappotto, ma per lei non sarà facile riuscire ad uscire dal casolare evitando le fiamma.

Intanto, in casa Yaman, inizieranno a rendersi conto della sparizione del bambino: per Zuleyha sarà un vero e proprio colpo al cuore, soprattutto quando scoprirà cosa è successo.

Zuleyha sconvolta e disperata per Adnan: anticipazioni Terra amara

La donna correrà subito verso il casolare, con la speranza di poter riavere con sé il suo bambino, ma si renderà conto che la situazione è ben più grave del previsto.

Zuleyha proverà a fare di testa sua: la donna non si farà problemi a voler sfidare le fiamme per ritrovare il suo amato Adnan e portarlo in salvo.

Per fortuna, però, si riuscirà a evitare una strage immane: le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara rivelano che Sermin uscirà dalla tenuta assieme al bambino, ma per lei sarà necessario un ricovero d'urgenza in ospedale.

Mujgan e Yilmaz ai ferri corti: anticipazioni Terra amara

Zuleyha, quindi, potrà finalmente riabbracciare il suo amato Adnan e ringrazierà la donna per aver evitato quella che poteva essere una delle disgrazie più grandi della sua vita.

Problemi in arrivo anche per la coppia composta da Yilmaz e Mujgan: il loro bambino si ritroverà a lottare tra la vita e la morte dopo la nascita e, la reazione della dottoressa non sarà delle migliori.

Mujgan si scaglierà duramente contro Yilmaz, accusandolo di essere il responsabile di questa situazione.