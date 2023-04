Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca Terra Amara, incentrata sulla vita e gli amori di alcuni cittadini di un immaginaria città vicino Istanbul. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia sino al 29 aprile 2023, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla gara d'appalto a cui parteciperanno Demir, Hatip, Yilmaz e Fekeli, sull'interesse di Behice per quest'ultimo, sulla nascita dei bambini di Mujgan e Zuleyha, sulle celebrazioni per Leyla e sull'incendio alla tenuta.

Yilmaz danneggia Demir

Le anticipazioni di Terra amara ci segnalano che Demir tornerà dal suo viaggio ad Ankara convinto di essere l'unico a conoscenza di un grosso appalto. Sermin lo verrà a sapere e informerà casualmente Hatip che chiederà ad Yilmaz e Fekeli di partecipare alla gara insieme a lui. I due uomini rifiuteranno l'offerta perché vogliono aggiudicarsi l'appalto da soli. Poco dopo, Yilmaz e Fekeli riusciranno nel loro intento, recando un danno economico a Demir. Behice continuerà a corteggiare Ali Rahmet, mentre Sabahattin chiederà a Julide di sposarlo. Zuleyha offenderà Mujgan, accusandola di aver trattato male Adnan. Non potendo scusarsi con lei, Zuleyha chiamerà Yilmaz per chiedergli di intercedere.

Nel corso del loro incontro la donna entrerà in travaglio. Nello stesso momento, Mujgan avrà una forte emorragia e verrà condotta in ospedale. Lì, i medici le chiederanno di partorire per salvarle la vita, ma la donna si rifiuterà. Poco dopo, però, sarà costretta ad accettare per poi partorire un bambino prematuro che verrà chiamato Kerem Ali Akkaya.

Essendo nato prima dei nove mesi in piccolo si ritroverà in pericolo di vita. Nel frattempo, Zuleyha partorirà in ospedale la sua bambina che nascerà sana e forte e verrà chiamata Leyla Yaman.

Naciye mente ad Hatip

Qualche giorno dopo, la donna verrà dimessa dall'ospedale, al contrario di Mujgan che rifiuterà il conforto di tutti.

Giunti a casa, Zuleyha e Demir organizzeranno una cerimonia chiamata "Mevlit" per celebrare l'arrivo della bambina alla tenuta. Per festeggiare l'evento i lavoratori della villa riceveranno una moneta d'oro. Saniye e Gulten si recheranno alle baracche per distribuire vestiti per bambini e si ritroveranno a dover gestire una rissa fra Husnu e Sabri. Hatip tenterà di ingannare Naciye, dicendole di dovere andare ad aiutare un amico, mentre invece si sta recando ad un festino licenzioso. Naciye lo seguirà e si preparerà a smascherarlo.

Sermin inviterà Sabahattin a cena per riconquistarlo ma l'uomo la informerà di voler sposare Julide. Demir andrà da Julide e le chiederà di denunciare Sermin ma la donna sarà restia a farlo a causa del fidanzato. Poco dopo, Sabahattin le dirà di non preoccuparsi per lui e di proseguire con la denuncia. I festeggiamenti per la piccola Leyla verranno interrotti dallo scoppio di un incendio.