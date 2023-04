Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Nel corso del prossimo episodio del 21 aprile, non possono mancare nuovi colpi di scena, in grado di lasciare con il fiato sospeto i telespettatori più accaniti.

In particolare, l'attenzione è posta nuovamente su Marco. Da quando è tornato dagli Stati Uniti d'America, ha fatto i conti con la realtà. Suo fratello si comporta in modo molto ambiguo e non ne capisce il reale motivo. Inoltre, la sua ex fidanzata, Gemma, sta per sposarsi e aspetta un bambino.

Tuttavia, il suo rapporto con lei continua a evolvere, giorno dopo giorno, divenendo sempre più intenso.

Umberto agisce alle spalle di Flora al Paradiso delle Signore

Nel corso del prossimo avvincente appuntamento con il Paradiso delle Signore, finalmente arriva una buona notizia per Tancredi: può essere operato alla gamba. Pertanto, può tirare un respiro di sollievo e avere un pensiero in meno. Anche il suo rapporto con Matilde ne giova, perché riescono a trovare un po' di serenità dopo tante problematiche da affrontare.

Nel frattempo, Umberto è sempre più preoccupato per Adelaide. Seppur da quando la loro relazione è finita sono sempre stati sul piede di guerra, non può sopportare l'idea che possa esserle accaduto qualcosa.

Per non litigare nuovamente con Flora in merito alla questione, pensa di partire alla ricerca della Contessa, senza avvisare assolutamente la sua fidanzata.

Maria accetta la proposta di Vittorio per il Paradiso delle Signore

Successivamente, Marco ha dei dubbi sulla relazione tra Roberto e Gemma. Inizia a capire che, in realtà, si tratta soltanto di una farsa e ha mille domande sulla gravidanza della giovane Venere.

Tuttavia, da parte di quest'ultima riceve soltanto delle risposte negative. Difatti, continua a dirgli che il figlio appartiene proprio a Landi.

Nel contempo, Vito è intenzionato a parlare con Maria per proporle di trasferirsi in Australia. Proprio mentre sta per intavolare il discorso, la sarta del Paradiso lo prende in contrappiede e gli rivela di avere intenzione di accettare una proposta importante.

Vittorio, infatti, le ha chiesto di diventare la stilista del magazzino meneghino. Pertanto, il contabile fa un passo indietro.

Intanto, Alfredo è molto deluso dal comportamento di Irene. Quest'ultima ha inventato delle scuse per non conoscere la sua famiglia. Esasperato dalla situazione, il magazziniere prende una decisione del tutto inaspettata.

Infine, Matilde chiede aiuto a Vittorio per indagare insieme sui responsabili dell'incendio al mobilificio Frigerio.