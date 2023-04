Un altro grave lutto colpirà la città di Çukurova nei prossimi episodi di Terra Amara in onda su Canale 5. Fekeli morirà improvvisamente per via di una iniezione letale da parte di un uomo di Abdülkadir, ma - visti i mancanti segni di violenza sul corpo - tutti crederanno che sia morto di infarto.

Fekeli viene ucciso da uno degli uomini di Abdülkadir

Fekeli sarà uno dei primi a rendersi conto che Hakan sta andando in giro sotto falsa identità. Scoperta la cosa andrà da Abdülkadir e lo minaccerà puntandogli una pistola addosso. Quest'ultimo avrà paura di Fekeli, così addosserà tutte le colpe della cosa ad Hakan.

Fekeli sarà intento a cercare Hakan, ma non potrà immaginare che Abdülkadir sarà pronto a tendergli una trappola. Mentre sarà intento a camminare sulla strada con la sua auto, Fekeli verrà fermato da un giovane che chiederà aiuto. Fekeli si fermerà, ignaro del fatto che quell'uomo in realtà sia uno dei tanti scagnozzi di Abdülkadir, che ha come unica intenzione quella di ucciderlo: a quel punto infatti l'uomo lo bloccherà e gli farà una iniezione letale.

Tutta Çukurova unita nel dolore per la morte di Fekeli

Fekeli verrà ritrovato senza vita e visto che non il corpo non mostrerà segni di violenza, tutti penseranno che l'uomo sia morto per cause naturali, precisamente un attacco di cuore. Tutta la città piangerà la sua scomparsa e si riunirà per dargli l'ultimo saluto: per tutti Fekeli era come un padre e non vorranno mancare a questo momento.

Quella che soffrirà di più sarà sicuramente Fikret: la perdita di Fekeli lascerà nella sua vita un vuoto enorme, ma ci sarà Betül a stargli accanto.

Züleyha e Lütifiye saranno le uniche a non credere che Fekeli possa essere morto a causa di un infarto, secondo loro potrebbe esserci la zampino di Hakan. Züleyha si sfogherà anche con Mehmet, anche perché verrà a scoprire che Fekeli in realtà non si è mai recato ad Ankara: a ogni modo le due donne si uniranno per scoprire la verità.

Fikret cerca di allontanare Mehmet da Züleyha

Intanto Mehmet sarà sempre più attratto da Züleyha, per questo motivo trascorrerà del tempo insieme a lei. Mentre saranno intenti a fare una passeggiata nell'aranceto arriverà Fikret, che si accorgerà che tra i due sta nascendo una chimica. Per evitare una futura unione, Fikret inviterà Mehmet ad andare via, ma alla fine sfocerà una lite che verrà sedata da Züleyha.

Quest'ultima, però, avrà altri problemi da affrontare. Sarà molto provata dall'assenza di Demir, scomparso dopo un attentato a Villa Yaman. Ci sarà un barlume di speranza nel momento in cui la giovane riceverà un messaggio da parte del marito, ma solo dopo si scoprirà che è stato scritto da una persona misteriosa.