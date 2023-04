Luca Daffrè porta avanti il suo percorso a Uomini e donne e, intanto, emergono dei retroscena sulla sua ex fidanzata.

Prima di partecipare alla trasmissione del pomeriggio di Maria De Filippi, Luca è stato fidanzato per un po' di tempo con la giovane Camilla Caimi.

E, proprio in queste settimane in cui Luca sta portando avanti il suo percorso in trasmissione, è emerso che la ragazza ha voltato pagina assieme ad un ballerino che ha partecipato ad Amici.

Luca Daffrè, l'ex fidanzata del tronista di Uomini e donne, esce allo scoperto

Nel dettaglio, il percorso di Luca Daffrè prosegue con buon successo a Uomini e donne: l'annuncio del suo arrivo in trasmissione ha fatto registrare un vero e proprio boom di chiamate in redazione, con ben 1500 richieste in un solo giorno.

Insomma, Luca ha saputo far breccia nel cuore degli spettatori della trasmissione di Canale 5 e, intanto, emergono delle indiscrezioni legate alla sua ultima fidanzata.

Trattasi di Camilla Caimi, con la quale l'attuale tronista del talk show Mediaset, ha vissuto una storia d'amore durata un po' di tempo.

Proprio in questi giorni in cui il trono di Luca sta entrando nel vivo, Camilla è uscita allo scoperto ufficialmente con la sua nuova fiamma.

L'ex di Luca fidanzata con un ballerino di Amici (Foto)

Trattasi di un volto ben noto al pubblico di Amici di Maria De Filippi: parliamo del ballerino Alessio La Padula che, fino a qualche tempo fa, era fidanzato con Elena D'Amario, un'altra allieva del talent show, ormai diventata una professionista dello show Mediaset.

I due non si nascondono più e anche sui social condividono scatti e momenti della loro vita di coppia.

Nessun ritorno di fiamma, quindi, tra Luca e Camilla: difficile pensare che la sua ex possa mettere piede in studio nel corso delle prossime registrazioni di Uomini e donne per cercare di riconquistare di nuovo il cuore del ragazzo.

Luca porta avanti il suo trono a Uomini e donne: cresce l'attesa per la scelta

Intanto, Luca sta portando avanti la sua avventura all'interno dello studio della trasmissione di Maria De Filippi. Il suo percorso si avvia verso le battute finali ed entro le registrazioni di fine maggio, sarà chiamato a fare la sua scelta finale.

Ad oggi, colei che sembra essere la super-favorita per la scelta finale è la giovane Alessandra, la corteggiatrice che in queste settimane ha saputo far breccia nel cuore del tronista.

Sarà davvero lei quella giusta, in grado di far archiviare definitivamente a Luca la sua storia d'amore con Camilla? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni di questa fortunata stagione del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, sempre leader indiscusso negli ascolti tv.