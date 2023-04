Sarà una terza stagione ricca di colpi di scena quella della soap Terra amara in onda nei prossimi mesi. Le anticipazioni turche, infatti, rivelano che Zuleyha ammetterà di essersi innamorata di Demir proprio quando l'imprenditore avrà intrapreso un'altra relazione sentimentale. La ragazza, però, deciderà di dichiararsi in seguito a un brutto incidente in cui rimarrà coinvolta.

Zuleyha cade nel bosco e finisce in una trappola

Nelle prossime puntate, la mamma di Adnan e Leyla vedrà Fikret aggirarsi tra i corridoi dell'azienda Yaman e vorrà vederci chiaro sulla sua presenza.

La ragazza, allora, dopo aver notato che il nipote di Fekeli ha rubato un foglio nascosto dietro un quadro, deciderà di seguirlo. Zuleyha non farà attenzione a non farsi scoprire, e così Fikret, notando la sua macchina dietro la sua, cambierà strada per depistarla. L'ex sarta, però, uscirà dall'auto e griderà il suo nome, ignara che il ragazzo non sia intenzionato a parlarle. Il nipote di Ali Rahmet, infatti, la aggredirà mettendole una mano al collo e poi, rendendosi conto di aver esagerato, scapperà via. Purtroppo un malvivente ruberà l'auto di Zuleyha, e la ragazza si incamminerà a piedi per il bosco sperando di trovare la strada del ritorno. Camminando camminando, però, cadrà e si imbatterà in una trappola per orsi.

Demir regala un braccialetto a Umit

Intanto Demir starà trascorrendo il week-end insieme a Umit. I due si ritaglieranno prima un giorno in una casa in affitto sul lago e poi si recheranno al ristorante per cenare insieme. In quell'occasione l'imprenditore consegnerà alla dottoressa un prezioso braccialetto che la ragazza vorrà indossare subito al polso.

La coppia poi ballerà un lento e, durante quel romantico momento, l'imprenditore ribadirà a Umit la sua intenzione di lasciare la moglie per stare con lei.

Zuleyha viene ritrovata ferita nel bosco dopo due giorni

Nel frattempo, alla tenuta, saranno tutti in pensiero per Zuleyha e temeranno le sia successo qualcosa di grave. Sevda, inoltre, si chiederà che fine abbia fatto Demir, e quando l'imprenditore tornerà a casa gli dirà che la moglie è scomparsa e non si hanno sue notizie.

A quel punto Yaman, devastato dall'idea di perdere la mamma di sua figlia, darà il via a delle ricerche approfondite che necessiteranno anche del contributo dei cani segugio. Sarà così che Zuleyha verrà ritrovata e, con un evidente senso di colpa, la prenderà in braccio e la porterà in ospedale.

Zuleyha dichiara i suoi sentimenti a Demir

Arrivata in ospedale, l'ex sarta verrà subito medicata per evitare che la ferita generi infezione. Demir non passerà un minuto lontano da lei, e quando comincerà a sentirsi meglio, la ragazza non perderà tempo e deciderà di parlargli a cuore aperto. Zuleyha dirà al marito di essersi innamorata di lui e di averlo capito già da un po' di tempo. La ragazza, poi, ammetterà di essere anche molto gelosa, lasciandolo letteralmente spiazzato. Zuleyha pronuncerà un sentito 'Ti amo' e lo pronuncerà per ben tre volte, ignara però che Demir abbia detto all'amante di volerla lasciare e stare con lei.