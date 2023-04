Cambio programmazione sulle reti Mediaset per Terra Amara, la soap opera turca che tutti i giorni va in onda su Canale 5.

In vista dell'estate, infatti, ci saranno delle importanti variazioni di palinsesto per la soap turca che non sarà più in onda nel weekend.

Cambio programmazione per Terra Amara: ecco cosa succederà in estate

Nel dettaglio, il cambio programmazione estivo per Terra Amara riguarderà la sospensione della soap nella fascia pomeridiana del weekend.

Da giugno in poi, appena giungerà al termine l'appuntamento con Verissimo, anche la soap opera turca sparirà dal palinsesto del fine settimana.

Le puntate speciali di un'ora e mezza, attualmente in onda ogni sabato e domenica pomeriggio, saranno sospese dalla programmazione estiva.

Al posto delle vicende di Zuleyha, Yilmaz e Demir ci sarà spazio per la messa in onda di film e fiction in replica che terranno compagnia al pubblico durante i mesi della calda stagione estiva.

La soap Terra Amara non sbarca nel prime time estivo di Canale 5

In queste settimane sui social sono nate delle petizioni per chiedere ai dirigenti Mediaset di programmare le nuove puntate di Terra Amara anche nel prime time di Canale 5. Come accadeva ai tempi de Il Segreto e Daydreamer con Can Yaman, i fan della soap turca sperano di poter vedere le nuove puntate della soap nella fascia di prima serata, ma possiamo anticipare che così non sarà.

Stando a quanto apprende Blasting News, Mediaset non avrebbe intenzione di "sprecare" episodi inediti della soap nel prime time estivo, dato che la soap servirà ad assicurare ottimi ascolti in daytime anche nella stagione televisiva 2023/2024, facendo da traino a Uomini e donne (nel daytime feriale) e a Verissimo (nel weekend).

Intanto, le anticipazioni riguardanti le prossime puntate di Terra Amara destinate alla fascia del pomeriggio di Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per la vendetta di Demir nei confronti di sua moglie.

Demir perdere le staffe contro sua moglie: anticipazioni Terra Amara nuove puntate

L'uomo, infatti, arriverà a sospettare che sua moglie lo abbia tradito con il suo peggior nemico Yilmaz, motivo per il quale finirà per perdere le staffe al punto da impedirle di poter vedere i suoi amati figli.

Un duro colpo per Zuleyha che, provata da questa situazione, finirà per scagliarsi contro suo marito tanto da puntargli una pistola contro.

Demir finirà in ospedale e si ritroverà a lottare tra la vita e la morte: per lui sarà necessaria un'operazione d'urgenza per poterlo salvare e, al suo risveglio, si mostrerà ancora più spietato e vendicativo nei confronti della moglie.