Tante novità arrivano dai nuovi episodi di Terra Amara previsti prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler turchi dello sceneggiato rivelano che Demir Yaman deciderà di allontanare i bambini dalla tenuta quando scoprirà che Hunkar Yaman (Vahide Percin) li ha portati in carcere a vedere Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek).

Terra amara, anticipazioni: Demir finisce in ospedale

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse nel corso delle prossime settimane in tv svelano che Demir compirà un nuovo torto ai danni della moglie.

Tutto inizierà quando il figlio di Hunkar proibirà a Zuleyha di vedere Adnan e Leyla, dopo averla accusata di tradimento con Yilmaz. Zuleyha, rimasta sola, tenterà di uccidersi, se non venisse salvata dall'intervento di Fekeli che la ospiterà alla sua tenuta. Qui, Altun si renderà protagonista di uno nuovo scontro con Mujgan, che peggiorerà la situazione. La madre di Adnan infatti raggiungerà la tenuta Yaman dopo ave rubato l'arma da fuoco di Fekeli. La donna fuori controllo finirà per sparare contro il marito, che si riprenderà dopo circa un mese di ospedale. Allo stesso tempo, Altun sarà incarcerata dove passerà molti guai.

Hunkar permette a Zuleyha di incontrare i bambini in carcere

Nelle puntate turche di Terra amara, Demir deciderà di testimoniare al processo contro sua moglie nonostante il parere di Hunkar.

Proprio quest'ultima inviterà il figlio a non usare la mano pesante per non aggravare ulteriormente la posizione della nuora. Ma il giovane Yaman non vorrà sentir ragioni finendo per accusare Zuleyha di aver cercato di ucciderlo solo per rifarsi una vita accanto a Yilmaz. Il giudice a questo punto deciderà di lasciare la detenuta in carcere in attesa della sentenza definitiva.

Hunkar, intanto, apparirà contraria alla decisione del figlio, tanto da fare un piacere alla nuora. La signora Yaman infatti le farà incontrare i bambini in carcere approfittando di un viaggio di lavoro di Demir. Tutto questo coinciderà con una vile macchinazione del ricco imprenditore.

Demir porta Adnan e Leyla in una destinazione ignota

Demir rimprovererà la madre per aver disubbidito ai suoi ordini quando scoprirà che ha portato i figli a vedere Zuleyha. Il ricco imprenditore fuori controllo deciderà di portare Adnan e Leyla in una destinazione ignota. Hunkar così si ritroverà nei guai per aver compiuto una buona azione nei confronti della nuora. In carcere, Zuleyha cadrà nello sconforto più totale quando Sermin (Sibel Taşçıoğlu) le racconterà che Demir ha portato i suoi figli lontano da Cukurova.