Saranno diverse le dinamiche che caratterizzeranno la puntata in onda su Canale 5 giovedì 6 aprile della soap opera turca Terra Amara.

Zuleyha donerà a Mujgan un piatto tipico di Adana per manifestarle il proprio benvenuto, tale gentilezza verrà ricambiata con una ricetta tipica di Istanbul.

La giovane Hekimoglu, inoltre, proporrà a Behice di andare a vivere con lei e di non tornare più da Fekeli, anche se la donna rifiuterà tale proposta.

Spoiler di Terra amara: Mujgan e Zuleyha abiteranno di nuovo vicine

Nella puntata del 6 aprile di Terra amara Zuleyha che rimarrà particolarmente delusa da alcuni atteggiamenti del suo amato Yilmaz.

Quest'ultimo ha deciso di allontanarsi da Fekeli e andare a vivere in un'altra abitazione insieme a sua moglie. Tutto ciò perché il padrino si era messo d'accordo in gran segreto con Hunkar per la vendita di un terreno. Yilmaz non riuscirà a passare sopra allo sgarbo e riterrà l'uomo responsabile della sua infelicità, in maniera netta lo affronterà e deciderà di trasferirsi nella casa acquistata da Sermin.

La nuova abitazione della coppia sarà vicina a quella degli Yaman, Zuleyha si convincerà a dover fare un gesto di benvenuto nei confronti della sua rivale, si presenterà quindi alla porta donna con un piatto tipico di Adana. Mujgan a sua volta riterrà gentile e cortese fare altrettanto e quindi porterà alla donna un piatto tipico di Istanbul che rappresenterà proprio la pietanza preferita da Yilmaz.

Questo fatto non verrà preso troppo bene da Zuleyha, la quale rimarrà molto male per l'accaduto.

Anticipazioni di Terra amara: Behice non accetterà di allontanarsi da Fekeli

Un altro fatto importante caratterizzerà la puntata del 6 aprile della soap opera turca Terra amara, la dottoressa si preoccuperà, infatti, del fatto che Behice debba continuare a stare da Fekeli, nonostante il trasloco avvenuto da parte sua e del marito, e la inviterà ad andare a vivere con loro, certa di una risposta positiva.

La zia non sarà affatto d'accordo con il punto di vista della nipote e deciderà di non prendere in considerazione la proposta, nonostante l'insistenza particolarmente persuasiva della giovane. Tra l'altro Behice, oltre a decidere di rifiutare l'invito, accetterà con particolare entusiasmo di fermarsi a vivere ancora con Fekeli. La proposta del padrino, quindi, non sarà affatto accantonata come invece sperava che avvenisse Mujgan.