A Terra Amara prosegue il racconto avvincente delle famiglie più importanti di Cukurova e presto tra Zuleyha e Mujgan sarà guerra aperta. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia annunciano che dopo essere stata ferita al cuore da Mujgan, Zuleyha si troverà in gravi condizioni ma dopo diversi giorni di coma si risveglierà. Tutti penseranno che la donna abbia tentato il suicidio, ma lei ricorderà bene come sono andate le cose e giurerà vendetta a Mujgan.

Anticipazioni Terra amara: Demir in lacrime chiederà perdono a Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara provenienti dalle puntate andate in onda in Turchia raccontano che dopo il duro scontro nel bosco con Mujgan, Zuleyha sarà ferita al cuore con un colpo di arma da fuoco.

Le sue condizioni saranno molto critiche e la paura di perderla farà tremare Demir che si sentirà profondamente in colpa per tutto il male che le ha procurato. L'uomo, infatti, sarà convinto, come tutti, che sua moglie abbia tentato di togliersi la vita e non sospetterà minimamente di Mujgan e Behice. Al suo risveglio, Zuleyha troverà Demir accanto a sé e sarà sorpresa dalla forte emozione di suo marito che con amore le chiederà perdono. "Perché ti sei fatta una cosa del genere?", le domanderà Yaman.

Anticipazioni prossime puntate: Mujgan affronterà Zuleyha al suo risveglio

Le prossime puntate di Terra amara vedranno il risveglio di Zuleyha al centro dei riflettori. Dopo aver parlato con suo marito, per la donna arriverà il momento di affrontare Mujgan e tra le due ci sarà uno scambio di battute molto acceso.

"Non avrò pietà di te, troverò un modo per farti soffrire lentamente. Sarà il tuo peggior incubo, ti distruggerò", avvertirà Zuleyha. Mujgan avrà una reazione inaspettata e fingerà di non capire a cosa allude la sua rivale, continuando a sostenere che la donna abbia tentato il suicidio. Più tardi, in ospedale arriverà anche Hunkar che tra le lacrime riabbraccerà sua nuora, scusandosi sinceramente per averle rovinato la vita e promettendole il suo sostegno da quel momento in poi.

Hunkar farà rivedere i bambini a sua nuora in ospedale, Demir sarà commosso

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che al suo risveglio Zuleyha sarà circondata dall'affetto della sua famiglia e Hunkar le farà una sorpresa molto emozionante. La donna, infatti, chiamerà in stanza Saniye che accompagnerà Adnan e Leyla da Zuleyha.

La donna stringerà i suoi due bambini a sé tra le lacrime, come desiderava da tempo e anche la piccola Uzum sarà felice per loro. Demir assisterà a tutto dal corridoio dell'ospedale e non potrà fare a meno di commuoversi, dando l'idea di avere davvero intenzione di cambiare per il bene della sua famiglia.