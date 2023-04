Lunedì 17 aprile 2023 andrà in onda un nuovo episodio di Terra amara, nel quale Yilmaz si commuoverà nel leggere il diario di Mujgan. La moglie infatti, avrà annotato le conversazioni con il nascituro e leggendole, Akkaya ne rimarrà stupito. Fekeli invece, scosso da quanto scoperto su Hunkar, dirà al figlioccio di voler continuare la guerra contro la famiglia Yaman.

Terra amara: Mujgan scossa dopo aver scoperto che Yilmaz é il padre di Adnan

Terra Amara terrà compagnia su telespettatori di Canale 5 anche nel pomeriggio di lunedì 17 aprile. L'appuntamento è a partire dalle ore 14:10 circa.

Le vicende di questo nuovo appuntamento, riprenderanno dal momento in cui Fekeli avrà piantato in asso Hunkar, annullando pure il matrimonio. Lo avrà fatto dopo aver saputo da Zuleyha, di tutte le angherie subite dalla giovane per mano di Hunkar.

Ovviamente, in tutta Cukurova non si parlerà d'altro che delle nozze saltate. Intanto Mujgan si ritroverà a gestire una situazione non semplice. La donna infatti, dopo aver scoperto che il piccolo Adnan è in realtà il figlio di Yilmaz, continuerà a pensare a questo fatto.

Yilmaz si commuove leggendo il diario di Mujgan: spoiler Terra amara

Nel corso della puntata del 17 aprile, la zia Behice farà in modo che Yilmaz trovi il diario in cui Mujgan avrà annotato le conversazioni con il nascituro.

Saranno parole molto forti che commuoveranno Yilmaz. Akkaya non potrà far altro che riavvicinarsi alla moglie. Quest'ultima come già accennato, continuerà a pensare al fatto che il marito sia il padre del piccolo Adnan.

Intanto Hunkar, dopo essere starà lasciata da Fekeli, cercherà di riavvicinarsi a Demir, ma le cose non saranno così semplici per lei.

Demir infatti, non si fiderà della madre, soprattutto quando la sentirà parlare delle malefatte del suo defunto padre.

In Terra amara, Fekeli e Yilmaz riprendono la guerra contro gli Yaman

In Terra amara del 17 aprile inoltre, Fekeli farà sapere a Yilmaz di voler riprendere la guerra contro gli Yaman. Questo unirà di nuovo padre e figlio.

Nelle puntate successive della serie tv turca, Ali Rahmet andrà a casa di Yilmaz per una grigliata. In questa occasione, Behice cercherà di sedurlo, ma lui neppure se ne accorgerà, visto che sarà turbato dopo aver rivisto Hunkar.

Mujgan invece, sarà sempre più scossa, dopo aver visto Yilmaz con in braccio il piccolo Adnan: una scena che "spezzerà il cuore" alla dottoressa.