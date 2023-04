Prosegue su Canale 5 l’appuntamento con le avventure della soap opera turca Terra Amara. Dagli spoiler delle puntate che verranno trasmesse da lunedì 17 a domenica 23 aprile 2023 si evince che la dottoressa Mujgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova) rimarrà sconvolta quando apprenderà che in realtà Adnan (Ömer Fethi Canpolat) è figlio di suo marito Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş)

Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), invece, rinuncerà a sposare Hunkar Yaman (Vahide Perçin) dopo aver scoperto che è stata lei a costringere Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) a diventare la moglie di Demir Yaman (Murat Ünalmış).

Anticipazioni Terra amara, al 23 aprile: Mujgan apprende la verità sulla paternità di Adnan

Negli episodi in onda dal 17 al 23 aprile sarà in procinto di essere celebrato il matrimonio tra Hunkar e Fekeli. A dare una mano alla signora Yaman a prepararsi ci penserà Saniye. Intanto Zuleyha non riuscirà a sopportare il fatto che sua suocera sia felice dopo tutto il dolore che le ha provocato, per questo motivo vuoterà il sacco con Ali Rahmet dicendogli che Hunkar le ha fatto sposare Demir su ricatto.

A questo punto Fekeli annullerà le nozze con Hunkar, mentre Mujgan ascolterà una conversazione tra Zuleyha e Sabahattin e verrà a conoscenza che il vero padre di Adnan è Yilmaz. Quest’ultimo grazie a Behice si riavvicinerà alla moglie: la zie gli darà modo di leggere una diario che la giovane sta scrivendo per il bimbo che porta in grembo.

Mujgan sarà decisa a chiedere delucidazioni a Yilmaz sulla paternità di Adnan.

Hunkar affronta il figlio Demir, Cetin viene arrestato

Successivamente Hunkar affronterà Demir, dopo aver manifestato l’intenzione di recuperare il loro rapporto. Mujgan sarà in preda allo sconforto totale, non appena vedrà Adnan tra le braccia di Akkaya.

Hatip interromperà una conversazione tra Behice e Sermin, invece Gulten accetterà di sposare Rustem, un uomo più grande di lei e già padre di tre figli. La domestica non cambierà idea neanche su consiglio di Saniye, Hunkar e Zuleyha. A mettere al corrente Cetin del fidanzamento di Gulten sarà Fadik. Cetin finirà dietro le sbarre dopo aver ferito il promesso sposo di Gulten.

Quest’ultima, durante una visita, gli dirà di ricambiare i suoi sentimenti e che lo aspetterà.

Naciye contro Sermin, tensione tra Mujgan e Zuleyha

Successivamente Hatip si aggiudicherà la vittoria alle elezioni per il nuovo presidente della camera di commercio. Sermin invece, il giorno del trentacinquesimo anniversario dell’azienda Adnan Yaman, accuserà Demir di cancellare ogni ricordo di suo padre Serafettin. Dopo che questa notizia finirà sui giornali, Yaman sarà deciso a fermare la cugina. Naciye si scaglierà contro Sermin per aver intrapreso una tresca clandestina con il marito Hatip. Nel contempo Yilmaz farà sapere a Fekeli di poter mettere in difficoltà Yaman con un lavoro.

Sermin sarà convinta che Hunkar stia nascondendo qualcosa su Gulten.

Saniye accetterà la relazione tra la cognata e Cetin. Mujgan dirà a Yilmaz di non voler più incontrare Zuleyha alla tenuta: la tensione tra le due rivali sarà sempre più evidente, soprattutto quando Altun riceverà per errore una carrozzina ordinata da Akkaya per il figlio in arrivo.

Behice farà notare a Yilmaz che Mujgan sta vivendo male la sua gravidanza a causa della presenza di Zuleyha.