Le puntate de Il Paradiso delle Signore, che andranno in onda nella settimana dal 24 al 28 aprile 2023, saranno caratterizzate da vari colpi di scena.

Stando alle anticipazioni, Ludovica e Marcello si metteranno alla ricerca di Adelaide, mentre Marco, almeno per un po', manterrà il segreto sulle sue emozioni. Alfredo prenderà le distanze da Irene e Agnese regalerà a tutti una bellissima sorpresa.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni fino al 28 aprile: Ludovica è preoccupata per Adelaide

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 24 al 28 aprile 2023, la situazione tra Irene e Alfredo sarà sempre più complessa.

L'uomo, nonostante il dolore per la recente separazione, non vorrà tornare sui propri passi. Sarà così certo della decisione presa da non farsi ostacolare dalle emozioni. Clara, comprendendo la gravità dell'accaduto, si recherà dalla diretta interessata per cercare di farle capire come stanno davvero le cose.

Nel frattempo, Ludovica non potrà fare a meno di pensare ad Adelaide. Vorrebbe ricevere delle notizie da parte sua, ma questi continui silenzi non faranno altro che aumentare la sua preoccupazione. Marcello, con la stessa paura, si rivolgerà a Umberto per provare a mettersi sulle tracce della donna. Questo lo spingerà a organizzare un viaggio per Ginevra.

Spoiler de Il Paradiso dal 24 al 28 aprile: Marco non sarà pronto a dichiararsi a Gemma

Roberto farà di tutto per cercare di scoprire quali sentimenti legano Gemma e Marco. Le sue indagini, ben presto, lo porteranno a scontrarsi con la verità. Proverà a favorire l'avvicinamento tra i due, ma il giovane avrà paura di parlare apertamente dei suoi sentimenti.

Tutto questo avverrà in occasione del 25 aprile, quando verrà organizzata una grande festa al magazzino. Lo scopo sarà quello di raccogliere dei fondi da donare in beneficienza.

L'atmosfera positiva, però, si scontrerà con il dispiacere di Clara per una notizia appena ricevuta e per il comportamento di Elvira nei confronti di Salvatore.

Non mancheranno neanche le incomprensioni tra Vittorio e Tancredi.

Marcello non parte con Ludovica

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 24 al 28 aprile 2023, Vittorio continuerà a indagare sulle azioni commesse da Tancredi. L'obiettivo sarà quello di scoprire il suo legame con l'incendio scoppiato al mobilificio Frigerio. Nel frattempo, Ludovica vorrà partire insieme a Marcello, ma quest'ultimo non avrà alcuna intenzione di portarla con lui. Poco prima di mettersi in viaggio da solo, quindi, le lascerà un biglietto al circolo.

Le anticipazioni rivelano anche che Marco, grazie al sostegno di Matilde, troverà il coraggio per parlare apertamente con Gemma, mentre Agnese sorprenderà tutti grazie al suo improvviso ritorno.