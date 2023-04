L'appuntamento con la soap opera Terra amara prosegue nella fascia del pomeriggio di Canale 5 e, le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda prossimamente in daytime, rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di colpi di scena e sorprese.

Al centro dell'attenzione continueranno ad esserci le vicende di Zuleyha, la quale si ritroverà a fare i conti con la notizia del tradimento di Demir che la lascerà senza parole e la porterà a prendere una decisione del tutto inaspettata.

Zuleyha scopre che Demir l'ha tradita: anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara rivelano che Zuleyha verrà messa al corrente del tradimento perpetrato ai suoi danni da parte del marito Demir.

Una vera e propria doccia gelata per la donna, la quale scoprirà che il padre della sua bambina, l'ha tradita con Umit: a metterla al corrente dei fatti ci penserà Mujgan che, dopo aver appreso come stanno le cose, non si farà problemi ad informare subito la sua "ex rivale".

A quel punto, quindi, Zuleyha deciderà di prendere in mano le redini della situazione e affrontare faccia a faccia suo marito, per capire cosa c'è di vero in questa notizia del tradimento.

Zuleyha progetta la fuga con i suoi figli: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara rivelano che Demir andrà avanti per la sua strada e, fino alla fine, negherà in tutti i modi di aver tradito sua moglie.

Un atteggiamento che manderà su tutte le furie la donna, soprattutto dopo che nel corso dell'ultimo periodo, ha cercato di fare di tutto per mantenere salda e compatta la famiglia, dopo che Demir era finito in carcere con l'accusa di tentato omicidio.

E, a quel punto, Zuleyha si renderà conto di dover dare una svolta importante alla sua vita e inizierà a progettare la sua fuga dalla città di Cukurova.

La vendetta spietata di Zuleyha contro Demir: anticipazioni Terra amara nuove puntate

La donna avrà intenzione di abbandonare al più presto la cittadina turca assieme ai suoi due figli e, di conseguenza, far perdere le sue tracce per iniziare una nuova vita in un altro Paese europeo.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara rivelano che, a quel punto, la donna deciderà di mettersi all'opera per poter procurarsi dei documenti falsi per i suoi due bambini, Adnan e Leyla.

Chiederà così a Sadi di dargli una mano per riuscire a trovare tutti i documenti necessari che serviranno poi per l'espatrio dalla Turchia.

In questo modo, la donna intende vendicarsi del marito Demir: quando tutto andrà in porto, al suo rientro a casa, non troverà più la donna e i suoi due bambini. Il piano della donna andrà a buon fine davvero oppure Demir riuscirà a scoprire tutto? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.