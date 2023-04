Le nuove puntate di U&D andranno in onda a partire dal 26/04: oggi pomeriggio, infatti, sarà trasmessa la prima parte della registrazione che Maria De Filippi ha condotto sabato scorso, quella in cui Armando e Riccardo si sono quasi messi le mani addosso. Le anticipazioni sull'appuntamento odierno con il dating-show, fanno sapere che a centro studio si accomoderà prima Gemma per parlare della "tiepida" conoscenza con Giuseppe, e poi Elio per cercare un riavvicinamento con Paola.

Aggiornamenti sul futuro di U&D

Mentre in rete impazza l'indiscrezione sul possibile ritorno di Giorgio Manetti a U&D, i fan si stanno preparando ad assistere ad una delle puntate più attese di quest'edizione.

Mercoledì 26 aprile, infatti, su Canale 5 sarà trasmessa la prima parte di una registrazione che ha regalato colpi di scena e momenti di tensione: Riccardo e Armandosono stati coinvolti una breve rissa, ma quasi sicuramente il pubblico non la vedrà mai perché sarà censurata in fase di montaggio.

Quello che certamente sarà trasmesso in tv oggi e nei prossimi giorni, sono le tante liti che i protagonisti del Trono Over hanno avuto in studio.

Dopo aver aggiornato i presenti sulla frequentazione che Gemma ha iniziato con Giuseppe (la dama non è convinta che possa evolversi in qualcosa di più di un'amicizia), Maria De Filippi ha dato la parola ad Elio e questo ha innescato una discussione lunga e feroce.

La vamp di U&D perde le staffe

Le anticipazioni della puntata con la quale U&D riprenderà la sua regolare programmazione dopo quasi una settimana di pausa, fanno sapere che una richiesta di Elio ha fatto perdere il controllo a Tina.

Nel sentire il cavaliere domandare a Paola un secondo appuntamento visto che il primo non era andato così bene, l'opinionista del dating-show si è inalberata e ha iniziato ad inveire contro il cavaliere.

Cipollari non ha apprezzato il dietrofront dell'uomo che solo pochi giorni prima aveva accusato Ruocco di essere stata indelicata a cena solo per aver ordinato ingredienti che lui non può mangiare o per un'allergia o per "traumi" del passato.

Tra la "vamp" e il protagonista del Trono Over c'è stata una furiosa lite che è andata avanti a lungo: l'unica che è riuscita ad intervenire per placare gli animi di tutti, è stata la padrona di casa.

Forse un po' a sorpresa, Maria De Filippi si è schierata dalla parte di Elio e ha rimproverato Tina per le parole eccessive che aveva appena rivolto ad un signore molto più adulto di lei.

Il retroscena sul 'corpo a corpo' a U&D

L'intervento di Maria ha messo fine ad un diverbio vivacissimo che ha monopolizzato tutta la prima parte dell'ultima registrazione di U&D che c'è stata, quella di sabato 22 aprile.

Tra giovedì 27 e venerdì 28 aprile, invece, il pubblico di Canale 5 sarà aggiornato sul duro scontro che c'è stato in studio tra Armando e Aurora. Incarnato ha perso le staffe quando la ex Lucrezia l'ha informato degli sms che Tropea le ha mandato per indagare sul loro attuale rapporto: lo scopo della dama, infatti, era quello di scoprire se il cavaliere frequenta qualcuno al di fuori degli Elios oppure no.

In questo diverbio si è intromesso Riccardo che, dopo essere andato contro Armando, è finito al centro di una rissa che molto probabilmente non andrà mai in onda sul piccolo schermo. Anche se i due si sono stretti la mano a fine riprese, i fan sono certi che il loro "corpo a corpo" non sarà mostrato e che gli addetti ai lavori lo cancelleranno dalla puntata in fase di montaggio.

Ancora non si conoscono i giorni in cui si svolgeranno le prossime riprese, anche se è quasi scontato che avranno luogo dopo la registrazione del serale di Amici, quindi nel weekend.