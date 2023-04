Durante la puntata della seconda stagione di Terra Amara che andrà in onda sabato 15 aprile su Canale 5 alle ore 15 con un triplo appuntamento, Zuleyha cercherà di far capire a suo marito che tenere Hunkar lontana da Azize è anche una punizione per la nonnina, ma Demir non vorrà sentire ragioni. Intanto, Hunkar inizierà a preparare tutta la documentazione per sposare Fekeli Ali Rahmet. Successivamente, mentre Demir bandirà sua madre dall'azienda di famiglia, Sermin alimenterà lo scandalo contro sua zia raccontando in giro le confidenze fattele da Behice.

Nel frattempo, Cetin rapirà Gulten. Dopodiché, Gaffur riferirà al suo padrone di aver sentito Adnan chiamare "papà" Yilmaz, ma Zuleyha negherà la versione del capomastro. Infine, Nazihe consegnerà a Saniye la proposta di matrimonio di Rustem per la sorella di Gaffur.

Hunkar prepara la documentazione per il matrimonio con Fekeli

Nella prima parte della puntata di Terra amara, Demir allontanerà Hunkar dalla sua famiglia, compresa la nonnina che è appena uscita dall'ospedale dopo un'aneurisma. Per questo motivo, Zuleyha cercherà di convincere suo marito a non bandire totalmente sua madre dalla tenuta, poiché questa sarebbe una punizione anche per Azize. Tuttavia, le parole della signorina Altun non serviranno molto, in quanto il signor Yaman sarà irremovibile sulla propria decisione.

Nel frattempo, Hunkar preparerà tutta la documentazione per il matrimonio che celebrerà la sua unione con Fekeli Ali Rahmet.

Cetin rapisce Gulten che confessa di amarlo in Terra amara

Successivamente, Demir metterà fuori la porta sua madre anche dall'azienda di famiglia. Intanto, Sermin deciderà di rincarare la dose e alimentare lo scandalo che ha colpito sua zia.

La donna, infatti, racconterà in giro alcune confidenze fattele dalla zia di Mujgan. In particolare, la signora Behice ha confessato alla nipote di Hunkar un presunto interessamento di Ali Rahmet nei suoi confronti. Dopodiché, Cetin rapirà Gulten che, nonostante lascerà trasparire il suo interesse sentimentale nei confronti del ragazzo, non riuscirà a raccontargli della violenza subita da Ercument, l'uomo ucciso da Yilmaz.

Adnan dice per la prima volta 'papà' ad Yilmaz

Nella parte finale della puntata di Terra Amara, Gaffur riferirà al suo padrone di aver sentito suo figlio Adnan chiamare Yilmaz "papà". Tuttavia, Zuleyha per quietare l'animo di suo marito, negherà la versione del capomastro. Intanto, Nezihe consegnerà, per conto di Rustem, la proposta di matrimonio per Gulten a Saniye che, però, la rispedirà al mittente. Infine, Gaffur vorrà saldare il debito con Hatip.