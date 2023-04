Terra Amara interromperà la propria programmazione lunedì 24 e martedì 25 aprile per il ponte della Liberazione, ma riprenderà regolarmente a partire dal 26. Nella puntata che andrà in onda mercoledì, Mujgan e Zuleyha si ritroveranno a partorire fianco a fianco, mentre le loro famiglie attenderanno con trepidazione fuori dalla sala dell'ospedale.

Zuleyha porterà a termine la gravidanza con successo dando alla luce una bambina (Leyla Yaman) Mujgan avrà invece delle difficoltà che comprometteranno la salute del piccolo. Sabahattin rassicurerà così Yilmaz promettendogli di fare il possibile affinché il piccolo sopravviva.

Lo stesso Demir vorrebbe consolare il suo acerrimo nemico ma non riesce a trovare il coraggio per avvicinarlo.

Mujgan e Zuleyha affrontano il travaglio insieme in Terra Amara

Nella prima parte della puntata di Terra Amara che andrà in onda mercoledì 26 aprile, Mujgan e Zuleyha affronteranno dunque insieme il travaglio per dare alla luce i loro figli. Zuleyha partorirà una bimba perfettamente in salute, scatenando così la felicità di Demir e soprattutto di Hunkar.

Mujgan invece incapperà in un parto prematuro, il figlio potrebbe così rischiare la vita subito dopo essere venuto al mondo.

Sabahattin promette ad Yilmaz di fare il possibile per suo figlio

Sabahattin riferirà così al giovane Akkaya le precarie condizioni di salute del piccolo Kerem Ali ma lo conforterà promettendogli di fare il possibile per salvargli la vita.

Fuori dalla sala parto, il dolore delle famiglie sarà inequivocabile tanto che lo stesso Demir vorrebbe consolare il suo acerrimo nemico senza però riuscire a trovare il coraggio per farlo. Hunkar invece sarà vicina a Fekeli, anche lui in ansia per la terribile sorte del nipote. Il signor Yaman e sua moglie Zuleyha decideranno infine il nome della bambina: Leyla Yaman.

Riassunto della puntata precedente di Terra Amara

Nella scorsa puntata di Terra Amara che è andata in onda domenica 23 aprile, Fekeli e Yilmaz riescono ad ottenere l'appalto che Demir credeva di essersi assicurato partecipando da solo all'asta pubblica.

Sbahattin chiede a Julide di sposarlo dopo di che Zuleyha accusa ingiustamente Mujgan di aver maltrattato il piccolo Adnan.

Le due donne non trovano un punto d'incontro ed Yilmaz è costretto ad intervenire. Proprio in quegli istanti la signorina Altun entra in travaglio. Mujgan invece incappa in un'emorragia e si reca in ospedale con il pericolo di un aborto.