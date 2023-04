In vista del ponte del 25 aprile, Canale 5 ha deciso di cambiare la programmazione del pomeriggio. Terra Amara e Uomini e donne non andranno in onda lunedì 24 e martedì 25 aprile. Al loro posto dei film della serie Inga Lingstrom e Rosamund Pilcher. Entrambi i programmi torneranno regolarmente in onda mercoledì 26 aprile.

Terra amara e U&D non vanno in onda il 24 e 25 aprile

Mediaset ha aggiornato il palinsesto pomeridiano riguardo alle giornate del 24 e 25 aprile. A subire variazioni saranno la soap tv turca Terra amara e Uomini e donne. In vista del "ponte" per la Festa della liberazione d'Italia, il programma di Maria De Filippi e Terra amara di prenderanno una pausa di due giorni.

In particolare, nel pomeriggio del 24 aprile nella fascia oraria di solito occupata dai due programmi, verrà trasmesso il film Inga Lingstdom-La casa sul lago. Nel pomeriggio del 25 aprile invece, andrà in onda il film Rosamunde Pilcher: Il fantasma di Cassley.

Come già accennato, sia Terra amara che Uomini e donne torneranno regolarmente in onda con le nuove puntate a partire da mercoledì 26 aprile.

Terra amara anticipazioni 26 aprile: Zuleyha e Mujgan partoriscono insieme

Nel corso della puntata del 26 aprile, Zuleyha e Mujgan si ritroveranno loro malgrado a partorire fianco a fianco. I rispettivi mariti invece, saranno in trepidante attesa fuori dalla sala parto. Alla fine Zuleyha darà alla luce una bimba del tutto sana.

Mujgan non sarà altrettanto fortunata. Il suo bambino, nato prematuro, avrà dei seri problemi e rischierà la vita. Sarà un vero e proprio dramma sia per Mujgan che per Yilmaz. Sabahattin prometterà di fare di tutto pur di salvarlo. Proprio questo dolore, farà sì che Demir abbia l'impulso di andare a consolare Yilmaz, ma non troverà il coraggio di farlo.

Uomini e donne, da dove riprende dopo il ponte del 25 aprile

Anche Uomini e donne, riprenderà la sua normale programmazione a partire da mercoledì 26 aprile. Il dating show di Maria De Filippi rimarrà fermo tra l'altro, anche nel pomeriggio del 21 aprile. Venerdì infatti, a partire dalle 14:45, andrà in onda uno speciale di Amici che si protrarrà sino all'orario del classico day time del Talent.

Con ogni probabilità, visto che ormai mancano poche puntate alla finale del Serale di Amici, Maria De Filippi vuole dare spazio alle vicende che accadono in Casetta. Per quanto riguarda le nuove puntate di Uomini e donne, ancora non si hanno anticipazioni, visto che le nuove registrazioni avverranno proprio in questo fine settimana. A tenere banco con ogni probabilità saranno le vicende della veterana Gemma Galgani che, nell'ultima puntata andara in onda su Canale 5, ha avuto un duro faccia a faccia con l'altra dama Paola.