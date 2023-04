Saranno diverse le vicende che si intrecceranno a Terra Amara, in onda su Canale 5 mercoledì 12 e giovedì 13 aprile.

La maggior parte dell'attenzione sarà riversata sulla relazione d'amore tra Fekeli e Hunkar. Su quest'ultima pioveranno critiche da parte degli abitanti di Cukurova, ma la donna dovrà vedersela anche con l'improvviso malore che colpirà sua madre Azize. A sistemare le cose ci penserà Fekeli stesso, ma il suo gesto non farà altro che far perdere le staffe a Demir. La situazione degenererà al punto che soltanto l'intervento di Sabahattin scongiurerà il peggio.

Terra Amara, trama 12/4: Cukurova scandalizzata

Nella puntata di Terra Amara che verrà trasmessa nel pomeriggio di mercoledì 12 aprile si vedranno le conseguenze dello scandalo amoroso pubblicato all'interno del giornale. Hunkar si è vista costretta ad abbandonare lasciare la villa della famiglia Yaman, in quanto suo figlio Demir non sopporterà la sua presenza. Intanto tutti gli abitanti di Cukurova non parleranno d'altro che di questa scandalosa tresca.

Mentre il paese sarà in preda a sentimenti di risentimento e disprezzo nei confronti di Hunkar, Fekeli bramerà vendetta e sarà sulle tracce dei principali responsabili dell'accaduto.

Azize finisce in ospedale

Le anticipazioni di Terra Amara del 12/4 rivelano che ad impedire che Fekeli causi una tragedia sarà per lo più l'intervento tempestivo di Mujgan e Yilmaz.

Una volta che il clima si sarà rasserenato, l'uomo parlerà di questo amore che è sbocciato tra lui e Hunkar.

Intanto Azize sarà colta da un malore e verrà ricoverata in ospedale. Convinta che la donna stia per morire, Saniye avviserà Hunkar, la quale si fionderà dalla madre. Una volta giunta in ospedale, la donna constaterà che accanto ad Azize c'è anche Demir, il quale però si ostinerà a non rivolgerle la parola.

Presto, però, Ali Rahmet Fekeli spiazzerà tutti con un gesto a dir poco sorprendente.

Anticipazioni Terra Amara 13/4: Demir chiude i ponti con la madre dopo la proposta di nozze di Fekeli

Nell'episodio in onda giovedì 13 aprile di Terra Amara si farà luce sull'improvviso malessere che ha colpito la madre di Hunkar. Intanto, quest'ultima resterà sorpresa dalla proposta di matrimonio che l'amato Fekeli le farà avanti a tutti.

Questo gesto finirà per far infuriare Demir che subito passerà alle minacce, mentre Sabahattin interverrà per impedire che la situazione possa peggiorare ulteriormente.

La dottoressa Mujgan scoprirà che Sabahattin vorrebbe andarsene e così lo implorerà di non abbandonarla visto che il divorzio è stato ratificato.

Intanto Demir darà fuoco agli oggetti di sua madre, nel tentativo di tagliare definitivamente i ponti con lei.