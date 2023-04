Nella puntata di Un posto al sole in onda l'11 aprile 2023 alle ore 20:50 su Rai 3, una persona verrà a conoscenza della relazione tra Alberto e Diana.

Da qualche giorno Palladini sta trattando a pesci in faccia la compagna, nervoso per l'affare sfumato al Caffè Vulcano. Clara, come sempre, prova a consolarlo e dargli tutto il suo appoggio, ignara della verità che presto le rovinerà la vita e il sogno di avere una famiglia unita. Alberto, dopo aver incrociato per caso Diana al parco non ha perso tempo per raggiungerla, scappando dalla vita monotona e non all'altezza delle sue aspettative che gli propone la povera Clara.

Nell'episodio in onda martedì 11, qualcuno lo spierà, scoprendo la relazione clandestina con la bella Diana.

Nel frattempo Viola inizierà ad avere dei dubbi sul suo ritorno con Eugenio e ripenserà a Damiano, che ha cercato in ogni modo di tenere lontano.

Aberto viene smascherato: Un posto al sole anticipazioni 11 aprile

Non saranno tempi facili quelli che aspettano Alberto Palladini, che ha fatto un buco nell'acqua con le sue cattive intenzioni di affossare Caffè Vulcano per poi tentare di acquistare la metà delle quote. L'avvocato avrà un'altra amara sorpresa che riguarda la sua vita sentimentale.

Come raccontano le anticipazioni della puntata di Un posto al sole in onda martedì 11 aprile su Rai 3, Diana continuerà a non volerne sapere nulla di lui.

A nulla serviranno i tentativi di Alberto di riprendere la relazione. Clara non sa ancora nulla, ma molto presto verrà a conoscenza del tradimento di Alberto.

Anticipazioni Un posto al sole 11 aprile: Viola ripensa a Damiano

Dubbi e perplessità anche per Viola che, dopo un lungo periodo lontano da Eugenio, ha deciso di tornare con lui e dare una seconda possibilità alla sua famiglia.

Tutto sembra andare bene, Antonio è al settimo cielo così come Nicotera, che aspettava questo momento da tanto tempo. Ma, dopo essere tornata a casa, Viola inizierà a ripensare a Damiano e a ciò che prova per lui. A consigliarla e darle supporto è Ornella, che la invita a non fare sciocchezze, ora che ha scelto la sua famiglia.

Un posto al sole episodio 11 aprile: Silvia ignara dell'aiuto di Michele

Grazie all'idea di Nunzio, che ha coinvolto anche Samuel e Diego, Silvia è riuscita a scampare alle mire di Alberto. Non sa però che se il locale è salvo è anche merito di Michele, che ha donato una cospicua cifra con la promessa di restare anonimo.

Attenzione però ad Alberto, che metterà in atto un altro piano contro Caffè Vulcano. L'avvocato dovrà però fare i conti anche con le conseguenze della scoperta di Clara del tradimento con Diana, che difficilmente potrà perdonare.