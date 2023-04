Terra amara va avanti anche nella giornata di Pasqua, mentre lunedì 10 aprile ci sarà una pausa per poi tornare regolarmente in onda martedì 11 alle ore 14.10 circa. Nel giorno di Pasquetta, al posto della soap opera turca verrà proposto un film drammatico, ‘Adeline’. In queste due puntate verrà a galla il triste passato di Cetin, che la porta a respingere la serrata corte di Per gli innamorati Fekeli e . Cetin continuerà a respingere i corteggiamenti di Gulten, pur essendone fortemente interessata. Il motivo sarà presto svelato dalla sorella di Gaffur.

E mentre la domestica Fadik avrà un terribile incidente che le procurerà un'ustione, per la famiglia Yaman si metterà male a causa di uno scandalo che esploderà su Hunkar e Fekeli. Uno scandalo che porterà la donna a dover lasciare l'abitazione degli Yaman per stabilirsi altrove.

Terra amara puntata 9/4: rivelato il triste passato di Cetin

Nell’appuntamento in onda domenica 9 aprile di Terra Amara, Cetin non cesserà di corteggiare l’amata Gulten. Peccato che la donna, pur ricambiando i suoi sentimenti, gli rifilerà un due di picche. Questo rifiuto non servirà a far arrendere l’uomo, il quale continuerà a chiedersi come mai Cetin continui a tenerlo a debita distanza. Sarà la sorella di Gaffur a rivelare la triste verità: Ercument in passato l’ha violentata.

Fadik, frattanto, sarà alle prese con il suo lavoro da domestica quando andrà incontro ad un brutto incidente. Nel dettaglio, mentre sarà intenta ad accendere il fuoco nel forno in giardino, le fiamme divamperanno e lei finirà per ustionarsi il braccio. A correre in aiuto della donna ci penseranno la dottoressa Mujgan e Cigerci.

Hunkar e Fekeli colpiti da uno scandalo

Gli abitanti di Cukurova si sveglieranno basiti a causa di una notizia che comparirà sul giornale. I volti di Hunkar e Fekeli finiranno sul quotidiano, con una didascalia che racconta della loro tresca amorosa. Davanti alla notizia, i due amanti resteranno scioccati.

Nel frattempo giungerà una bella notizia per uno dei protagonisti della soap opera turca.

Sabahattin, che desidera risposarsi ma che non ha potuto farlo per via del fatto che fosse impegnato con l’attuale moglie, finalmente riuscirà ad ottenere il tanto sospirato divorzio.

Terra amara episodio 11/4: Demir caccia di casa Hunkar, Fekeli giura vendetta

All’interno della puntata di Terra amara dell’11 aprile si svilupperanno nuovi intrecci. Demir inviterà Hunkar a fare i bagagli e lasciare la villa di famiglia, in quanto non riuscirà più a tollerare la sua vista a causa dello scandalo che l’ha colpita. A Hunkar non resterà altro da fare che trasferirsi da Fekeli. Ma chi avrà divulgato la notizia scandalosa sul giornale? Mentre tutto il paese proverà sdegno verso i due amanti, Fekeli giura di vendicarsi con i responsabili che hanno pubblicato la notizia sul giornale.