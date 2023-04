Nelle puntate della soap opera turca Terra Amara, che andranno in onda su Canale 5 dall'11 al 16 aprile, saranno molti gli avvenimenti che scuoteranno le vite dei protagonisti di Cukurova. In particolare saranno al centro le vicende legate al rapporto tra Demir e Hunkar e le conseguenti nozze tra quest'ultima e Fekeli.

La soap viene trasmessa alle ore 14:10 dal lunedì al venerdì, mentre il sabato e la domenica va in onda dalle 15.

Terra amara dall'11 al 13 aprile: Demir caccia Hunkar dalla villa

Un articolo scatenerà il caos e costringerà Demir ad allontanare Hunkar dalla villa, invitandola ad andare da Fekeli.

Hunkar riflettendo sull'accaduto si convincerà che dietro a tutto questo ci sia Sermin, nel frattempo l'articolo arriverà a Fekeli, che giurerà di vendicarsi nei confronti di coloro che si sono macchiati di tale gesto.

Intanto a Cukurova si parlerà in maniera diffusa della storia d'amore tra Hunkar e Fekeli, quest'ultimo apparirà particolarmente provato e cercherà in tutti i modi di risalire ai responsabili. Fekeli verrà calmato da Yilmaz e Mujgan e a loro racconterà come è nata la relazione tra i due. Azize avrà un malore e sarà accompagnata in ospedale, qui si incroceranno di nuovo Hunkar e Demir ma quest'ultimo non rivolgerà neanche una parola alla donna.

Le condizioni di salute di Azize verrano dichiarate non allarmanti e nel frattempo Fekeli davanti a tutti dichiarerà il proprio amore nei confronti di Hunkar, comunicandole soprattutto di volerla come sua sposa.

Sentendo tali parole Demir minaccerà pesantemente l'uomo e solamente l'intervento provvidenziale di Sabahattin eviterà il peggio.

Terra amara dal 14 al 16 aprile: si avvicinano le nozze tra Hunkar e Fekeli

In giro per Cukurova si parlerà molto dell'imminente matrimonio tra Hunkar e Fekeli: se gli abitanti saranno particolarmente felici dell'avvenimento, non altrettanto si potrà dire delle famiglie dei due diretti interessati.

Intanto Yilmaz, nonostante Sabahattin cercherà di farlo ragionare, restituirà le chiavi di casa e dell'azienda al padre in segno di tradimento ricevuto.

Nel frattempo Demir cercherà di tenere lontana Azize da Hunkar, Zuleyha proverà con scarsi risultati a far ragionare l'uomo, cercando di fargli capire che non è una cosa corretta.

Hunkar nonostante il trattamento ricevuto da parte di Demir preparerà senza indugio tutti i documento che occorreranno per diventare la moglie di Fekeli. Sembrerebbe che Adnan abbia chiamato papà a Yilmaz, ma questo accadimento verrà prontamente e in maniera decisa smentito da Zuleyha.

Come da premesse al matrimonio tra Hunkar e Fekeli non dovrebbero partecipare i familiari della coppia, l'unica eccezione sarà rappresentata da Saniye che addirittura aiuterà la sposa nei preparativi. La vera sorpresa sarà rappresentata dalla presenza di Zuleyha che racconterà a Fekeli tutte le ingiustizie da lei subite a opera della suocera, dalla prigionia in casa al ricovero in matrimonio, passando per l'allontanamento da Adnan.

La donna non rivelerà però il fatto che la paternità di suo figlio è di Yilmaz, questo per non mettere subbuglio in tutte le persone coinvolte, in particolare in Mujgan. Quest'ultima però ascolterà una conversazione riservata tra Zuleyha e Sabahattin e verrà a conoscenza del segreto: ciò le procurerà rabbia e disperazione.