Cosa succederà nelle nuove puntate di Uomini e donne previste nel corso della settimana che va dall'11 al 14 aprile 2023? Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio per delle accese discussioni che avranno come protagonista Armando.

Il cavaliere del trono over si ritroverà a dover difendersi da alcune pesanti accuse che gli verranno mosse in studio dalla dama Aurora Tropea, la quale si scaglierà duramente nei suoi confronti, accusandolo di avere un manager alle spalle che si occupa delle sue attività fuori dalla trasmissione.

Armando sotto accusa: anticipazioni Uomini e donne 11-14 aprile

L'appuntamento con Uomini e donne torna in onda dall'11 aprile con la nuova settimana di programmazione prevista su Canale 5.

Dopo lo stop di lunedì, la trasmissione riprenderà la consueta messa in onda con le nuove puntate in onda fino al 14 aprile 2023.

I colpi di scena non mancheranno e le anticipazioni sul talk show rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Armando Incarnato.

Il cavaliere, tra i volti storici del trono over, si ritroverà a fare i conti con le accuse della dama Aurora, la quale non sarà per niente tenera nei suoi confronti.

Armando messo nei guai da Aurora: anticipazioni Uomini e donne al 14 aprile

In questi nuovi appuntamenti con Uomini e donne, Armando verrà accusato di avere un manager alle spalle: in questo modo verrà messa in dubbio la veridicità del cavaliere, dato che Aurora sosterrà che il suo scopo primario sarebbe quello di cercare in trasmissione visibilità e non la donna della sua vita.

A quel punto Armando verrà travolto dalle critiche e dalle polemiche: sia Gianni che Riccardo si scaglieranno duramente contro di lui, accusandolo di aver preso in giro la redazione.

A quanto pare Aurora sosterrà di avere le prove che attesterebbero il fatto che Armando sia interessato solo alla ricerca della popolarità mediatica.

Armando in lacrime, vuole lasciare lo show: anticipazioni Uomini e donne al 14 aprile

Qual è la verità dei fatti? Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che, nel corso delle prossime puntate, Armando proverà a difendersi dalle accuse che gli verranno mosse in studio.

Il cavaliere sarà anche protagonista di un confronto a centro studio con Maria De Filippi, durante il quale non riuscirà a trattenere le lacrime.

Armando sosterrà di sentirsi ferito e deluso da queste accuse che gli sono state mosse in trasmissione da Aurora, motivo per il quale si lascerà andare al pianto.

Come se non bastasse arriverà a dire di essere pronto a lasciare per sempre il cast di Uomini e donne, nel caso in cui dovesse essere appurata la sua malafede.