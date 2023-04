Diverse novità arrivano dalle nuove puntate di Terra Amara in programma nelle prossime settimane su Canale 5.

Le trame turche dello sceneggiato svelano in particolare che Mujgan Hekimoglu arriverà a tentare di togliersi la vita dopo aver capito di aver perso per sempre Yilmaz Akkaya.

Terra amara, anticipazioni: Zuleyha in carcere dopo aver sparato a Demir

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in tv rivelano che Mujgan prenderà una decisione drastica.

Tutto inizierà quando la pediatra invierà un video a Demir in cui Yilmaz e Zuleyha (Hilal Altınbilek) appaiono in atteggiamenti ambigui.

Il giovane Yaman così caccerà la moglie proibendole anche di incontrare Leyla e Adnan.

Altun, stanca di subire continue vessazioni, sparerà a Demir dopo essersi impossessata dell'arma da fuoco di Fekeli (Kerem Alışık). Il ricco imprenditore a questo punto sarà costretto al ricovero in ospedale, dove le sue condizioni appariranno quasi disperate e i medici lo sottoporranno a un delicato intervento.

Allo stesso tempo, Zuleyha verrà condotta in carcere con l'accusa di aver attentato alla vita del marito.

Behice consiglia alla nipote di accettare il divorzio ma lei si rifiuta

Successivamente Demir si riprenderà dopo una lunga convalescenza. Yilmaz (Uğur Güneş), invece, cercherà di far uscire Zuleyha il prima possibile dalla galera.

Inoltre l'ex meccanico chiederà a Mujgan il divorzio, quando scoprirà che ha mandato il video compromettente a Demir. Behice a questo punto consiglierà alla nipote di accettare la separazione per impossessarsi degli immobili del marito. Un consiglio che non sarà colto da Mujgan, convinta di poter ancora far cambiare idea ad Akkaya.

La pediatra spererà in una riconciliazione in particolare quando scoprirà che Zuleyha dovrà rimanere in carcere.

Mujgan tenta il suicidio tagliandosi le vene dei polsi

Ma col passare del tempo la pediatra capirà di non avere più speranze con Yilmaz, per questo penserà di farla finita.

In pratica Mujgan (Melike İpek Yalova) chiederà a Behice di poter rimanere sola, pregandola di portare via il bambino.

Una volta ritrovatasi completamente sola, la giovane scriverà una lettera d'addio e di pentimento al marito, poi si immergerà in una vasca ricolma d'acqua dove si taglierà le vene dei polsi. Comunque la ragazza sarà salvata dal ritorno in anticipo di Behice, in cerca del biberon di Kerem Ali.