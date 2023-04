Nelle nuove puntate di Terra Amara in onda su Canale 5, Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) prenderà una decisione dopo che Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) gli chiederà di non farle più visita in prigione. L’ex meccanico sarà deciso ad andarsene via da Cukurova con la moglie Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova), quindi non vorrà più divorziare dalla dottoressa.

Trame turche, Terra amara: Demir rilascia una testimonianza contro Zuleyha

Zuleyha vivrà dei momenti di difficoltà nei prossimi episodi, in particolare quando Mujgan filmerà un incontro tra lei e Yilmaz con una telecamera senza farsi vedere: la dottoressa farà avere il video incriminato a Demir (Murat Ünalmış) in forma anonima.

Quest’ultimo si arrabbierà molto, poiché crederà che Zuleyha abbia intrapreso una relazione extraconiugale con Akkaya: accecato dalla rabbia, Yaman caccerà Altun dalla tenuta, allontanandola dai figli Adnan e Leyla.

Zuleyha dopo aver sottratto una pistola ad Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) sparerà diversi colpi contro Demir ferendolo gravemente al petto. Pertanto l'uomo verrà sottoposto a un intervento urgente, mentre sua moglie Altun verrà arrestata.

Demir, appena si riprenderà, testimonierà contro Zuleyha facendola rimanere in prigione: in presenza del giudice, in particolare Yaman farà credere che Altun abbia tentato di ucciderlo per vivere liberamente una storia d’amore con Akkaya.

Hunkar scatena la furia del figlio, Yilmaz in procinto di partire

Zuleyha deciderà di prendere le distanze da Yilmaz, essendo rassegnata al fatto di dover trascorrere parecchio tempo dietro le sbarre del carcere. Pertanto Altun ordinerà al suo ex fidanzato di non farle più visita, con la speranza di riuscire a riabbracciare Adnan e Leyla.

Successivamente a scatenare la furia di Demir sarà sua madre Hunkar (Vahide Perçin): durante l'assenza del figlio dalla città per motivi di lavoro la donna porterà i nipoti in carcere per fare una sorpresa alla nuora. La reazione di Yaman sarà durissima: si recherà con i figli in un luogo segreto: a mettere al corrente Zuleyha di questo gesto del marito sarà Sermin (Sibel Taşçıoğlu).

Intanto Yilmaz ascolterà il consiglio del padrino Fekeli di salvare il suo matrimonio con Mujgan per il bene di Kerem Alì. Ben presto quindi Akkaya preparerà le valigie per trasferirsi a Istanbul con la moglie, il figlio, e la zia Behice (Esra Dermancıoğlu).