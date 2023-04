Perché Terra amara non va in onda su Canale 5 il 24 e 25 aprile 2023? È questa la domanda che si stanno ponendo i fan della soap opera turca, che tutti i giorni continua ad appassionare una media di quasi tre milioni di spettatori.

Uno stop che non riguarderà solo la soap, dato che nel corso dei prossimi giorni è prevista anche la sospensione di Uomini e donne dalla fascia del pomeriggio.

Sospensione di due giorni per Terra amara: arriva lo stop per la soap

Il cambio programmazione Mediaset prevede una sospensione di due giorni per Terra Amara. Tutti gli spettatori che il 24 e 25 aprile si collegheranno su Canale 5 per seguire le nuove puntate della soap turca resteranno profondamente delusi.

Il palinsesto di Canale 5, eccezionalmente per questo inizio di settimana che combacia con il ponte della Liberazione, subirà degli stravolgimenti.

Terra amara non sarà in onda, così come salterà l'appuntamento con Uomini e donne, la trasmissione del pomeriggio che porta la firma di Maria De Filippi.

Non solo Terra amara, si ferma anche Uomini e donne in daytime

Cosa andrà in onda al posto di Terra amara e U&D? Mediaset ha scelto di puntare sulla riproposizione delle prime puntate di Luce dei tuoi occhi, la serie tv con Anna Valle che in queste settimane è stata seguita da una media di oltre 2,7 milioni di spettatori.

La fiction verrà riproposta nella fascia oraria che va dalle 14:10 alle 16:10 circa, dopodiché ci sarà spazio per il consueto appuntamento con la striscia di Amici 22, che non subirà alcun tipo di stop in queste giornate festive.

In attesa che passino le giornate dello stop di Terra amara, le anticipazioni sulle prossime puntate in programma dal 26 aprile rivelano che Zuleyha si ritroverà a vivere dei momenti di grande paura.

La donna, dopo la nascita della seconda figlia, tornerà alla tenuta Yaman e organizzerà una grande festa di benvenuto per la nuova arrivata.

Il figlio di Zuleyha rischia di morire: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Tutto sembrerà andare per il verso giusto, fino a quando non scoppierà un incendio all'interno della tenuta e la donna scoprirà che il piccolo Adnan si trova intrappolato nelle fiamme.

Un grande choc per la donna, che a quel punto finirà per mettere a repentaglio la sua stessa vita pur di salvare quella del suo amato bambino.

Zuleyha si dirà pronta a sfidare le fiamme per salvare Adnan e metterlo in salvo ma, data la drammaticità della situazione, Demir la fermerà in tempo e in questo modo eviterà la strage. Come si evolverà la situazione? Il piccolo Adnan si salverà da questo triste destino?