Terra Amara si fermerà lunedì 24 e martedì 25 aprile per poi tornare regolarmente con la programmazione di puntate in prima visione assoluta su Canale 5. Le anticipazioni delle puntaate della settimana dal 26 al 30 aprile annunciano che Zuleyha e Mujgan si troveranno insieme in sala parto e daranno alla luce i rispettivi figli. Per la moglie di Demir sarà una gioia immensa e la famiglia Yaman sarà pronta a festeggiare, mentre per il bambino della dottoressa ci saranno seri problemi. Tra Yilmaz e Mujgan, inoltre, le cose andranno sempre peggio e la tensione in casa sarà evidente, soprattutto perché la dottoressa non permetterà al marito di avvicinarsi al bambino.

Non mancherà lo spazio dedicato agli altri protagonisti, con Hatip che continuerà a ingannare sua moglie e Sermin che tenterà di riconquistare Sabahattin.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha e Mujgan partoriranno insieme

Le anticipazioni di Terra amara delle puntate dal 26 al 30 aprile raccontano che per le due famiglie di Cukurova ci sarà un evento molto importante. Sia Zuleyha che Mujgan daranno alla luce i rispettivi figli e lo faranno nella stessa sala parto. La famiglia Yaman, Fekeli e Behice saranno fuori in sala d'attesa, e per le due famiglie le emozioni saranno opposte. La piccola Leyla, la figlia di Demir e Zuleyha, nascerà in perfetta salute, ma il piccolo Kerem Ali rischierà di morire.

Per Mujgan e Yilmaz l'idea di poter perdere loro figlio sarà devastante e persino Demir penserà di consolare il suo nemico, ma alla fine non riuscirà a trovarne il coraggio.

Anticipazioni dal 26 al 30 aprile: Behice e Fekeli in ansia per la salute del piccolo Kerem Ali

Durante la messa in onda nella settimana dal 26 al 30 aprile alla tenuta Yaman ci sarà una grande festa in onore della piccola Leyla.

Hunkar sarà così felice che regalerà monete d'oro ai braccianti della tenuta, che gioiranno con i loro datori di lavoro. Per Saniye e Gaffur, tuttavia, ci sarà un po' di malinconia: non potranno fare a meno di pensare che non potranno mai costruire una propria famiglia. Nel frattempo Behice e Fekeli saranno angosciati per la salute del piccolo Kerem Ali, che potrebbe non farcela, e Mujgan avrà una reazione molto forte.

La dottoressa non permetterà a Yilmaz di prendere in braccio il bambino o di avvicinarsi a lui, creando una frattura maggiore nel loro rapporto. Oltre a essere terrorizzata dalle condizioni di salute del figlio, Mujgan non riuscirà ancora a perdonare Yilmaz per averlo visto ancora accanto a Zuleyha in un momento così importante come quello del travaglio.

Sermin proverà a riconquistare Sabahattin, ma lui le dirà che sposerà Julide

Le anticipazioni dal 26 al 30 aprile rivelano che Sermin inviterà a cena Sabahattin con la speranza di ritornare con lui, ma il medico frenerà subito il suo entusiasmo comunicandole che sposerà Julide. Hatip, invece, continuerà a mentire a Naciye per recarsi a un festino, ma sua moglie questa volta lo seguirà per smascherarlo.

Alla tenuta ci sarà aria di festa per l'arrivo della piccola Leyla, e nella confusione Adnan sfuggirà al controllo degli adulti e rischierà la vita in un incendio provocato per sbaglio dalla nonnina Azize. A salvare la vita al bambino sarà Sermin, ma Hunkar per ripagarla le offrirà un regalo che non soddisferà per niente sua nipote.