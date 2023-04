Nei prossimi episodi di Terra Amara in onda su Canale 5, dopo diverse minacce, Yilmaz porterà via Adnan da Villa Yaman, ma non potrà immaginare di mettere nei guai delle persone a cui vuole molto bene, in primis Gülten. La ragazza verrà incolpata da Demir di aver aiutato Yilmaz a prendere il bambino, così la caccerà dalla via.

La conferenza stampa indetta da Demir

Durante le prossime puntate Demir convocherà una conferenza stampa per fare un annuncio molto importante: vorrà dire ai giornalisti e a tutta Çukurova che il vero padre di Adnan è Yilmaz.

In un primo momento sembrerà che Demir abbia finalmente accettato la realtà dei fatti, ma non sarà così.

Proseguirà il discorso dichiarando che, nonostante tutto, il vero padre del bambino rimarrà sempre lui: anche se non hanno un legame di sangue, rimarrà sempre al suo fianco.

Le minacce di Yilmaz

Un breve discorso che scatenerà un bel po' di problemi. Tra i vari partecipanti alla conferenza stampa ci sarà anche Yilmaz, che dopo aver sentito Demir definirsi "il vero padre di Adnan" minaccerà di portargli via il bambino.

Sentendo le minacce Züleyha temerà che Yilmaz possa veramente portare a termine il suo obiettivo e scappare con Adnan. I timori di Züleyha, purtroppo, diventeranno realtà.

Il rapimento di Adnan

Yilmaz approfitterà del fatto che a Villa Yaman tutti siano occupati con la conferenza stampa, così di soppiatto entrerà dentro casa, attraverso la cucina, e porterà via il bambino. L'unica persona che lo vedrà in azione sarà Saniye, ma non farà nulla per fermarlo, visto che Yilmaz alla fine è il vero padre del bambino.

Successivamente Gülten si renderà conto che Adnan è scomparso, così in lacrime correrà da Züleyha e Demir per raccontare ciò che è successo. Demir, però, rimarrà un po' titubante davanti alle lacrime di Gülten, anzi penserà che la ragazza abbia aiutato Yilmaz a portare via il bambino dalla villa e non solo: sospetterà che dietro la vicenda ci sia anche lo zampino di Züleyha.

Fekeli aiuta Gülten

Sconvolto dal fatto che Yilmaz gli abbia portato via il bambino, Demir se la prenderà con Gülten: "Era sotto la tua custodia, mi vuoi dire dov'è mio figlio?". Stanco delle scarse risposte della ragazza, la licenzierà e la manderà via dalla villa.

Züleyha e Hünkar proveranno a difenderla, ma Demir sarà totalmente fuori controllo. "Te la farò pagare, te ne pentirai", urlerà il giovane alla povera Gülten. In quell'istante arriverà Fekeli e Demir gli racconterà cosa è successo. Gülten piangerà a dirotto: lei non ha fatto proprio niente e non ha la più pallida idea di dove sia finito Adnan. Fekeli, vedendola in quella stato, la prenderà e l'accoglierà a casa sua.